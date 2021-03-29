Кроляча нора Аліси? На острові в Уельсі кролики знайшли артефакти віком 9 тисяч років
Місцеві доглядачі з природоохоронної організації помітили кілька стародавніх предметів, викинутих з кролячої нори.
На острові в Кельтському морі валлійські кролики зробили значуще археологічне відкриття. Про це повідомляє The Guardian.
Кролики на острови Скохольм, який розташований в Уельсі, розкопали два камінчики і кілька черепків глиняного посуду, коли облаштовували свій будинок. Артефакти помітили місцеві доглядачі Річард Браун і Жизель Ігл і відправили зображення своєї знахідки експертам на материк.
Один з об'єктів виявився "косокутною галькою", що датується періодом мезоліту, яка, ймовірно, використовувалася мисливцями-збирачами близько 9 тис. років тому. Галька могла використовуватися для обробки шкір тюленів або продуктів харчування, таких як молюски.
Другий артефакт — це осколок урни бронзового століття віком близько 3750 років.
Обидва об'єкти були знайдені біля входу в кролячу нору неподалік від місця гніздування колоній морських птахів.
"Такі типи інструментів широко поширені на прибережних ділянках материкового Пембрукшира і Корнуолла, а також у Шотландії і північній Франції, але це перший подібний зразок зі Скохольма і перший артефакт пізнього мезоліту на острові", — говорить експерт з доісторичних кам'яних інструментів Ендрю Девід.
Але на цьому відкриття не закінчилися. На наступний день Браун та Ігл знайшли поруч з тією ж кролячою норою великі шматки грубого глиняного посуду.
Великий фрагмент горщика, прикрашений лініями у верхній частині, ймовірно, був обідком від урни для праху з раннього бронзового століття. Знахідка також виявилася першою у своєму роді на острові Скохольм.
У майбутньому, коли будуть зняті карантинні обмеження, археологи планують відправитися на острів, щоб перевірити, які ще артефакти можуть ховатися під землею.
"У Скохольмі було зроблено кілька дивовижних доісторичних знахідок. Схоже, у нас може бути курган раннього бронзового століття, побудований на місці, де жили мисливці-збирачі середнього кам'яного віку. Очевидно, що це місце було заселене протягом тисячоліття", — говорить член Королівської комісії з давніх та історичних пам'яток Уельсу Тобі Драйвер.