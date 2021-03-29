Кроличья нора Алисы? На острове в Уэльсе кролики нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет

Местные смотрители из природоохранной организации заметили несколько древних предметов, выброшенных из кроличьей норы.

На острове в Кельтском море валлийские кролики сделали значимое археологическое открытие. Об этом сообщает The Guardian.

Кролики на острова Скохольм, который находится в Уэльсе, раскопали два камешка и несколько черепков глиняной посуды, когда обустраивали свой дом. Артефакты заметили местные смотрители Ричард Браун и Жизель Игл и отправили изображения своей находки экспертам на материк.

Один из объектов оказался "косоугольной галькой", датируемой периодом мезолита, которая, вероятно, использовалась охотниками-собирателями около 9 тыс. лет назад. Галька могла использоваться для обработки шкур тюленей или продуктов питания, таких как моллюски.

[ + – ] Косоугольная галька Фото: Richard Brown and Giselle Eagle, WTSWW

Второй артефакт – это осколок урны бронзового века возрастом около 3750 лет.

[ + – ] Фрагмент урны Фото: Richard Brown and Giselle Eagle, WTSWW

Оба объекта были найдены у входа в кроличью нору невдалеке от места гнездования колоний морских птиц.

"Такие типы инструментов широко распространены на прибрежных участках материкового Пембрукшира и Корнуолла, а также в Шотландии и северной Франции, но это первый подобный образец из Скохольма и первый артефакт позднего мезолита на острове", – говорит эксперт по доисторическим каменным инструментам Эндрю Дэвид.

Но на этом открытия не закончились. На следующий день Браун и Игл нашли рядом с той же кроличьей норой большие куски грубой глиняной посуды.

Большой фрагмент горшка, украшенные линиями в верхней части, вероятно, был ободком от урны для праха из раннего бронзового века. Находка также оказалась первой в своем роде на острове Скохольм.

В будущем, когда будут сняты карантинные ограничения, археологи планируют отправиться на остров, чтобы проверить, какие еще артефакты могут скрываться под землей.

"В Скохольме было сделано несколько удивительных доисторических находок. Похоже, у нас может быть курган раннего бронзового века, построенный на месте, где жили охотники-собиратели среднего каменного века. Очевидно, что это место было заселено на протяжении тысячилетий", – говорит член Королевской комиссии по древним и историческим памятникам Уэльса Тоби Драйвер.