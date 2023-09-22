"Це не для всіх": маленький зайчик мешканки США виявився гігантським кроликом (фото)

Підписники розповіли, що в такому разі б просто злякалися. Хтось написав, що це все одно, що "купити жирафа", інші ж просили викласти більше роликів із великою істотою.

Related video

Мешканка штату Небраска Наталя Веллс була приголомшена, коли її маленький кролик виріс у величезну тварину "завбільшки з собаку". Кролику на прізвисько Хані було лише 8 тижнів, коли його купила нинішня власниця. Про це повідомляє The Sun.

Жінка розповіла в соцмережах, що думала, у неї буде мила крихітна тваринка.

Фламандський кролик

Деякі підписники розповіли, що в такому разі б просто злякалися.

Ще один написав, що це все одно, що "купити жирафа", треті просили викласти більше роликів із цією істотою.

Згодом власниця кролика розповіла, що Хані належить до родини фламандських велетнів — найбільшої з порід кроликів.

Жінка також розповіла, що Хані не єдиний її гігантський улюбленець: тепер у неї є ще один представник сімейства зайцевих, якого звуть Лола.

Фламандський кролик

Їхнє забарвлення не зовсім узгоджується: Хані світло-оранжевого кольору з білим пухнастим хвостом, а Лола ж більше нагадує дикого кролика.

Попри те, що комусь вони можуть здатися ідеальними домашніми улюбленцями, Наталя попереджає оточуючих, що вирощування фламандського гіганта — заняття не для слабких.

Нагадаємо, що в Канаді здичавілі кролики-сифілітики практично вимерли від рідкісної лихоманки. На небезпечне захворювання дикі тварини почали хворіти кілька років тому, через що зникла практично половина їхньої колонії.

Також повідомлялося, що злий кролик "затероризував" жителів одного з районів міста Перрі, штат Айова.