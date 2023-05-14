Нападає на людей: злий кролик "затероризував" мешканців міста (відео)

Агресивна тварина довгий час не випускала жінку з її машини, вкусила 13-річного хлопчика, а також напала ще на двох мешканців.

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У США мешканці одного з районів міста Перрі, штат Айова, поскаржилися на агресивного кролика, який нападає на людей. Про це пише New York Post.

Один із мешканців розповів, що помітив чорного звірка біля свого будинку і вирішив зняти його на телефон. Спочатку кролик спробував втекти, але згодом раптово розвернувся і напав на чоловіка. Іншою постраждалою стала Рамона Растан.

"Він раптово стрибнув і вкусив мене. Я просто не могла повірити, що кролик мене атакував", — розповіла американка.

Рамона Растан Фото: New York Post

Після нападу злий кролик перестрибнув через огорожу подвір'я жінки, підбіг до машини її сусідки та довгий час не давав їй вийти. Коли вона нарешті змогла залишити автомобіль, тварина переслідувала її до самого порога.

Растан вирішила звернутися до поліції. Співробітники правоохоронних органів з'ясували, що раніше ця тварина напала і вкусила 13-річного хлопчика, який мешкає через дорогу від неї. Патрульні повідомили Растан, що цей кролик буквально "затероризував" мешканців міста.

Поліцейським вдалося зловити агресивну тварину Фото: New York Post

Видання зазначає, що батьки дитини, яка постраждала від нападу кролика, вирішили зробити йому щеплення від сказу.

У п'ятницю, 5 травня, поліцейським вдалося зловити агресивну тварину. Вони відвезли його трохи далі від міста та випустили на волю. Після цього кролик більше не повертався до Перрі.

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