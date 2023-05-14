Нападает на людей: злой кролик "затерроризировал" жителей города (видео)

Агрессивное животное долгое время не выпускало женщину из ее машины, укусило 13-летнего мальчика, а также напало еще на двух жителей.

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В США жители одного из районов города Перри, штат Айова, пожаловались на агрессивного кролика, который нападает на людей. Об этом пишет New York Post.

Один из жителей рассказал, что заметил черного зверька около своего дома и решил снять его на телефон. Сначала кролик попытался убежать, но затем внезапно развернулся и напал на мужчину. Другой пострадавшей стала Рамона Растан.

"Он внезапно прыгнул и укусил меня. Я просто не могла поверить, что кролик меня атаковал", — рассказала американка.

Рамона Растан Фото: New York Post

После нападения злой кролик перепрыгнул через ограду дома женщины, подбежал к машине ее соседки и долгое время не давал ей выйти. Когда она наконец смогла покинуть автомобиль, зверек преследовал ее до самого порога.

Растан решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее это животное напало и укусило 13-летнего мальчика, который живет через дорогу от нее. Патрульные сообщили Растан, что этот кролик буквально "затерроризировал" жителей города.

Полицейским удалось поймать агрессивное животное Фото: New York Post

Издание отмечает, что родители ребенка, пострадавшего от нападения кролика, решили сделать ему прививки от бешенства.

В пятницу, 5 мая, полицейским удалось поймать агрессивное животное. Они отвезли его подальше от города и выпустили на волю. После этого кролик больше не возвращался в Перри.

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