Кусала и прыгала: в Британии кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом (видео)

Кошка по кличке Уиллоу начала вести себя нехарактерно, вызвав тем самым волнение своего хозяина Рэя Шервуда. Мужчина последовал за домашним животным, после чего увидел, что его жена Аманда упала, потеряв сознание.

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51-летняя Аманда Джеймсон из Ливерпуля потеряла сознание во время сна из-за низкого уровня сахара в крови. В то время, когда это произошло, ее муж, 57-летний Рэй Шервуд, уснул перед телевизором. Именно тогда кошка, по кличке Уиллоу, укусила мужа за ногу и начала стараться разбудить его. Об этом пишет Sky News.

Домашнее животное направило Рэя Шервуда наверх, где он увидел свою жену без сознания и вызвал скорую помощь.

"Я заснул перед телевизором, и около 4 утра меня разбудила Уиллоу, которая кусала меня за ногу и прыгала на меня", — рассказал мужчина.

Уиллоу прыгнула на кровать, и мужчина увидел, что его жена лежит без сознания Фото: Sky News

Мужчина признался, что это поведение кошки было для нее не характерным, поэтому он решил проверить, что произошло. Он последовал за ней вверх по лестнице. Животное продолжало оглядываться на хозяина, чтобы убедиться, что он идет за ней. Когда они вошли в спальню, Уиллоу прыгнула на кровать, и мужчина увидел, что Аманда лежит без сознания.

Благодаря спасению жизни своему больному диабетом владельцу, кошка вошла в число финалистов Национальной кошачьей премии.

"Кошки могут оказывать огромное влияние на благополучие и психическое здоровье, и очевидно, что каждый из наших финалистов привносит что-то особенное в жизнь своих хозяев. Мы отобрали почти 3 000 работ, оставив только 12 замечательных питомцев, и нам не терпится узнать, кого же выберет публика в качестве победителей", — сказала Эшли Фрайер, организатор премии Cats Protection.

Ранее Фокус писал, что в Британии "супер крысы" захватили дом преподавателя. Грэм Шарп и его жена услышали, как грызуны бегали по потолку их спальни, после чего решили вызвать специалистов. Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах.

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