"Стоит миллиарды": парень, который последние 23 года ищет "сокровище", близок к прорыву

Команда исследователя пытается преодолеть завал, чтобы продолжить изучать заброшенную шахту, которая может оказаться золотым рудником из легенд. Ее поиски отражены в телесериале "Проклятие мертвеца".

Адам Палмер провел последние 23 года в поисках затерянного в канадской глуши золотого рудника, который, как считается, "стоит миллиарды". Он считает, что, возможно, наконец-то совершил прорыв. Об этом пишет Daily Star.

Согласно легенде, коренной житель, известный как Слумач, тратил золотые самородки из шахты в поселке Нью-Вестминстер (Канада). Но он никогда не раскрывал ее местоположение.

Адам Палмер провел последние 23 года в поисках затерянного золотого рудника в пустыне Британской Колумбии. Слумач был повешен за убийство в 1891 году, а его последними словами, предположительно, были "когда я умру, шахта умрет". Считается, что он проклял всех, кто попытается найти его богатства.

Несмотря на отсутствие доказательств существования рудника, люди посвятили свою жизнь поискам давно утерянного клада. Недавно Палмер обнаружил одну из заброшенных шахт в этом районе.

"Старая шахта, которую мы нашли в прошлом году, обрушилась под оползнем, но мы ее откопали. Пока мы не смогли полностью ее исследовать. Мы ждем, когда сможем вернуться внутрь с дополнительным оборудованием, чтобы преодолеть завал и проникнуть дальше", — рассказал канадец.

Мужчина провел последние 23 года в поисках затерянного золотого рудника Фото: PEN NEWS

Палмер утверждает, что это не первая улика, на которую он наткнулся, и что с каждым годом он находит все больше доказательств.

"Мы нашли старую хижину старателей, в которой были инструменты для добычи полезных ископаемых, и древнюю пещеру с пиктограммами, нарисованными на стенах сотни лет назад. Моя команда нашла древнюю систему троп, которая, согласно археологическим данным, использовалась на протяжении тысячелетий для торговли между первыми народами. Мы считаем, что все эти свидетельства каким-то образом связаны между собой, и секрет кроется в истории и культуре этого района", — заявил канадец.

Поиски золота Палмером отражены в телесериале "Проклятие мертвеца" Фото: PEN NEWS

Издание отмечает, что валун странной формы, найденный Адамом, может быть еще одним ключом к разгадке "тайны рудника". В различных старинных газетах сообщалось, что в 1901 году некий старатель обнаружил месторождение, после чего заболел и умер. В письме, опубликованном в 1915 году, он описывал золотые самородки "размером с грецкий орех" и сообщал, что зарыл несколько под "камнем в форме палатки".

"Для меня он является единственным реальным, подтвержденным свидетельством человека, который отправился на поиски и, возможно, нашел рудник. К сожалению, он бесследно исчез в 1931 году. Для меня это еще более загадочно, чем потерянная шахта", — добавил исследователь.

Поиски золота Палмером отражены в телесериале "Проклятие мертвеца", второй сезон которого выйдет в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину выгоняют из дома-пещеры, которую он строил 50 лет. Теперь он рискует остаться на улице. За полвека Ниссим Кахлон превратил крошечную пещеру на средиземноморском пляже в сложный подземный лабиринт с вырубленными туннелями, мозаичными полами, сетью лестниц и камер.

Также стало известно, что исследователь показал пещеру с кристаллами-убийцами. Впечатляющая и в то же время опасная Naica оставалась одной из тайн Земли на протяжении тысячелетий. В 2000 году два ничего не подозревающих шахтера наткнулись на это чудо природы, получившее название "Гигантская хрустальная пещера".