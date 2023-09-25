Выпила бокал вина: жена Бориса Джонсона уволила няню сына экс-премьера Британии (фото)

Женщина заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства, чтобы получить тысячи фунтов, которые, по ее словам, ей причитаются за согласованный трехмесячный контракт. Джонсоны отрицают претензии няни.

Няня Тереза Доуз, уволенная женой Бориса Джонсона Кэрри, утверждает, что бывший премьер-министр Великобритании объяснил ее решение тем, что у нее "гормоны" после родов. Об этом пишет The Mirror.

59-летняя Тереза Доуз из Зимбабве утверждает, что жена политика дала ей 15 минут на то, чтобы собрать вещи и уйти, всего через три дня после начала работы. Причиной стал бокал розового вина, которое она выпила с бывшим лидером Великобритании в честь рождения его ребенка Фрэнка Альфреда Одиссея. В это время Кэрри еще восстанавливалась в больнице.

Сам Борис Джонсон извинился перед няней, объяснив, что ситуация "вышла из-под его контроля".

"Она сказала мне, что вызвала Uber и что у меня есть 15 минут. Я была ошеломлена. Я пошла к Борису на кухню. Я сказала: "Извините, если я вас обидела". Он не знал, что делать. Он сказал: "Я не знаю, что сказать, у нее гормоны, она только что родила, это не в моей власти". По моему мнению, все это потому, что я выпила с ним бокал вина, и ей это не понравилось", — рассказала Тереза.

Няня заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства Фото: The Mirror

Кроме этого няня заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства, чтобы получить тысячи фунтов, которые, по ее словам, ей причитаются за согласованный трехмесячный контракт, плюс выходное пособие. Джонсоны отрицают претензии Терезы.

"Я пробыла там всего три дня и даже не успела подержать ребенка. Лучше бы я никогда не связывалась с ними, это был полный кошмар. Если честно, это было неплохое вино, но оно того не стоило", — сказала она.

Тереза утверждает, что получила деньги за шесть дней, но в ее контракте указано, что она имеет право на оплату "за весь срок бронирования". По ее словам, агентство, через которое она получила работу, подразумевало, что она не должна была общаться с Борисом.

"Они сказали, что, по их мнению, я не должна была пить с Борисом. Все стало понятно — я уверена, что причина именно в этом. Чем больше времени проходит, тем больше я злюсь, что они считают возможным так обращаться с людьми. Я сама оплачивала свои перелеты, так что мне пришлось заплатить тысячи фунтов. Я просто хочу, чтобы они заплатили мне то, что должны по договору, и мы могли жить дальше", — добавила Тереза.

Представитель семьи Джонсонов сказал, что эта история совершенно не соответствует действительности Фото: Sky News

Представитель семьи Джонсонов сказал, что эта история совершенно не соответствует действительности.

"Прискорбно видеть, как человек, занимающий доверительное положение, злоупотребляет им, создавая абсолютно ложную историю ради финансовой выгоды", — заявил он.

Борис покинул пост члена парламента в июне после того, как в ходе расследования выяснилось, что он ввел парламент в заблуждение относительно вечеринок во время пандемии COVID-19 на Даунинг-стрит.

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