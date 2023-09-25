Чрезмерная власть: соседи хотят снести дом из-за изменений в собственных правилах (фото)

Совет жилого фонда принял правило, согласно которому постройки должны располагаться на расстоянии 10,6 метров от дороги. Владельцы дома не могут его продать.

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В США товарищество собственников жилья (ТСЖ) пытается снести первозданный дом в округе Роджерс, штат Оклахома, из-за изменений в собственных правилах. Об этом пишет TCD.

Эту историю рассказал один из пользователей Reddit. Он сообщил, что жилой фонд его родителей может снести их дом, которому 12 лет.

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По словам автора сообщения, в 2019 году ТСЖ приняло правило, согласно которому дома должны располагаться на расстоянии 35 футов (10,6 метров) от дороги. Затем они поделились фотографией красивого кирпичного дома его родителей, который, по словам автора сообщения, подпадал под новое правило.

"Этим соседям, возможно, придется снести свой дом, если они не получат разрешение на отклонение", — заявили в жилом фонде.

Издание отмечает, что в таком случае ТСЖ уничтожит самый ценный актив семьи. Возможно владельцы жилья останутся с ипотечным кредитом, который они не смогут выплатить. При этом на местную свалку, где строительные отходы уже составляют от 10% до 30% всего мусора, будет отправлено невероятно большое количество обломков жилья.

Табличка приглашала жителей района на публичные слушания по вопросу сноса дома Фото: Reddit

На фотографии, опубликованной на Reddit, видно, что на переднем дворе дома уже установлена табличка с объявлением. Она приглашала жителей района на публичные слушания по данному вопросу.

"По словам моих родителей, они действительно пытаются продать дом, но вынуждены повременить до тех пор, пока не будет принято решение об отклонении", — написал автор сообщения на форуме.

Многие пользователи форума Reddit были удивлены сложившейся ситуацией.

"Что за чертовщина? Как, как, как это вообще законно? Неужели ваше правительство просто разрешает это?" — спросил один из них.

Некоторые люди отметили, что ТСЖ часто имеют необоснованную власть над домовладельцами, ведь "это договор между частными лицами, в котором они могут согласиться на что угодно". Несмотря на это, некоторые читатели скептически отнеслись к тому, что жилой фонд сможет добиться исполнения своего решения.

"Вряд ли ТСЖ сможет снести дом. Такие строения, как дома, почти всегда разрешается оставить, даже если будет принято новое постановление. Найдите адвоката", — посоветовал один из пользователей.

Ранее Фокус писал, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было без владельца с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно все еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.