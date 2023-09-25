Неожиданные тысячи долларов: супруги из США узнали о своем выигрыше случайно

Счастливчики, которые выиграли в лотерею, даже не собирались проверять свой билет, потому что не надеялись на выигрыш.

Супружеская пара из Южной Каролины (США) услышали о своем неожиданном выигрыше в лотерею тогда, когда в местных телевизионных новостях напомнили всем, кто купил билет лотереи, проверить его, пишет UPI.

"Супруги Эйден рассказали представителям образовательной лотереи Южной Каролины, что они смотрели новости, когда услышали, что кто-то выиграл приз в размере 200 000 долларов в розыгрыше Palmetto Cash 5 9 августа, и до сих пор не сообщил организаторам", — рассказало издание.

Однако счастливчики не сразу осознали, что речь идет именно об их билете.

"Мне просто было интересно, могу ли это быть я", — вспоминает жена.

Сумма выигрыша поразила супругов — 200 тысяч долларов, на которые они совсем не ожидали. Но впоследствии они рассказали СМИ, что уже использовали эти деньги с пользой.

Напомним, Фокус писал, что в прошлогоднем ноябре мужчина приобрел выигрышный билет на местной автозаправочной станции. После уплаты налогов он получил 997,6 миллиона долларов. Его состояние стало больше, чем у таких звезд, как Том Круз или Мадонна.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги ежемесячно независимо от того, находился он в тюрьме или нет.