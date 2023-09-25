"Идеальная женщина": необычные навыки официантки на Октоберфесте поразили весь мир (видео)

Девушка получила широкую известность после того, как поделилась видеороликом, демонстрирующим ее умопомрачительные навыки переноса бокалов с пивом. Видео стало вирусным и его посмотрели более 57,7 млн раз.

Официантка Октоберфеста Верена Ангермайер поразила весь мир после того, как появились кадры, на которых видно, как она без какой-либо помощи в руках несет 13 огромных кружек пива в одном из баров Мюнхена (Германия). Девушка поделилась видеозаписью в TikTok на прошлой неделе.

Официантка фестиваля Октоберфест получила широкую известность после того, как поделилась видеороликом, демонстрирующим ее умопомрачительные навыки переноса бокалов с пивом. Ролик был снят в Мюнхене (Германия), и на нем видно, как она с легкостью расставляет 13 огромных пивных кружек, а затем выносит их из бара.

Зрители отмечают, что в действиях девушки заметили не только силу, но и четкую технику. Верена собирает 12 кружек в небольшие круги по 6 штук, захватывая каждой рукой по два круга, затем ставит один на другой и задвигает 13-ю кружку пива в середину.

В среднем за год на фестивале потребляется 6,9 млн литров пива Фото: verenaangermeier/TikTok

Один из зрителей назвал официантку идеальной женщиной, а другие просили ее выйти за них замуж.

"Что за… Я даже не могу донести свою кружку с кофе из кухни до дивана без серьезного сбоя", — написал один из пользователей соцсети в комментариях под видео.

Видео посмотрели более 57,7 млн раз и набрало более 3,3 млн лайков. Однако некоторые люди были не слишком впечатлены одним аспектом видеоролика, отметив, что некоторые стаканы были не совсем полными.

Октоберфест — крупнейший в мире народный праздник. Несмотря на свое название, он начинается в середине-конце сентября в Мюнхене и привлекает до шести миллионов человек со всего мира. Он проводится с 1810 года. По данным компании Oktoberfest Tours, в среднем за год на фестивале потребляется 6,9 млн литров пива.

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