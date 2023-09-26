Rolex за 50 тысяч фунтов, пони и бриллианты: миллионер побаловал 3-летнюю дочь подарками

Впервые бизнесмен попал в заголовки газет вместе с бывшим мужем Тони, когда они стали первыми геями в Великобритании, "родившими" детей с помощью суррогатного материнства.

Мультимиллионер Барри Дрюитт-Барлоу из Великобритании подарил 3-летней дочери Валентине на день рождения Rolex за 50 тысяч фунтов стерлингов, пони и бриллианты. Об этом пишет The Sun.

Состоятельный британец любит баловать своих детей. Отец преподнес девочке шикарные подарки.

День рождения — это особое событие. И чтобы отметить этот знаменательный день, некоторые родители готовы пойти практически на все, чтобы сделать своих детей счастливыми. Один из отцов, который любит баловать своих детей, — мультимиллионер Барри Дрюитт-Барлоу. В прошлом он подарил своей внучке Марине дом стоимостью 1 млн фунтов стерлингов и открыл трастовый фонд в 5 млн фунтов стерлингов на ее имя.

Впервые Барри попал в заголовки газет вместе с бывшим мужем Тони, когда они стали первыми геями в Великобритании, "родившими" детей с помощью суррогатного материнства. Их совместное состояние составляло 40 млн фунтов стерлингов, но пара рассталась после того, как Барри влюбился в бойфренда их старшей дочери Скотта.

Самой младшей дочери миллионера Валентине исполнилось три года. Для малышки подготовили вечеринку в стиле "Свинка Пеппа". Отцы осыпали ее дорогими подарками: Rolex за 50 000 фунтов стерлингов, бриллиантовым браслетом за 70 000 фунтов стерлингов и ее первым пони.

В прошлом он подарил своей внучке Марине дом стоимостью 1 млн фунтов стерлингов Фото: donbarrie/Instagram

Барри опубликовал в социальных сетях фотографии с вечеринки. Девочка задувала свечи на своем торте, а ее друзья сидели за большим столом, уставленным праздничными блюдами. Отец подписал снимки, назвав Валентину "абсолютным светом своей жизни".

"День рождения Валентины во вторник, но она провела невероятные выходные, будучи избалованной. Она получила своего первого пони, новый Rolex за 50 000 фунтов стерлингов, платиновый браслет с 50 бриллиантами стоимостью 70 000 фунтов стерлингов и целый гардероб новой одежды для нашей поездки в Майами на следующей неделе. Что еще можно подарить на ее третий день рождения?" — рассказал миллионер СМИ.

Барри, состояние которого, по некоторым данным, составляет 200 млн фунтов стерлингов, даже нанял личного повара. Именно он организовал "полноценный пир в стиле Свинки Пеппы". По его словам, он стремится баловать своих детей, поскольку не хочет, чтобы они были вынуждены работать за минимальную зарплату.

Издание отмечает, что вместе с бывшим мужем Тони он заработал свои миллионы на таких предприятиях, как фирма по суррогатному материнству и международная компания по медицинским исследованиям. Несколько лет назад он начал встречаться с 29-летним Скоттом, бывшим парнем его 23-летней дочери Саффрон.

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