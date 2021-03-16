Трудно соответствовать: воспитанная гей-парой девушка осталась без парня из-за богатства

Саффрон с детства росла в роскоши и привыкла сорить деньгами, что оказалось неприемлемым для ее молодого человека.

21-летняя Саффрон Дрюитт-Бэрлоу, которая является ребенком первой в Великобритании гей-пары, получившей статус отцов, осталась одна после того, как ее бросил парень. А причина – в слишком высоких запросах девушки, пишет издание The Sun.

По информации таблоида, Саффрон с детства не считала деньги и тратила их налево и направо. Своему бойфренду, с которым она познакомилась в Tinder, девушка каждый месяц покупала новую пару туфель стоимостью $600.

Такие дорогие подарки в семье Дрюитт-Бэрлоу – абсолютно нормальное явление. Например, Саффрон одному из своих отцов, Барри, подарила на Рождество новые чемоданы Louis Vuitton за $6 тыс, добавив к ним сумку за $3 тыс., а также кашемировое пальто за $2тыс. Второй отец, Тони, получает от дочери, в основном, дорогие туфли, поскольку сумки он не особо любит.

"На рождественские подарки я обычно трачу около $90 тыс., ведь у меня есть четыре брата, сестра и кузены. Последние получают что-то небольшое, вроде браслета Tiffany или сумки Louis Vuitton", – рассказала она журналистам.

В одном из интервью она признавалась, что для нее не проблема потратить $10 тысяч на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. При этом девушка очень страдает, если на ее счету – меньше миллиона. Чтобы порадовать дочь, недавно Тони подарил ей $15 млн. после удачной сделки.

Насмотревшись на порядки в семье девушки, ее парень после 9 месяцев отношений решил, что не готов удовлетворять запросы своей возлюбленной в той мере, в которой она привыкла, и решил, что им лучше расстаться.

"Мы познакомились в Tinder, но расстались из-за трат, к которым привыкла моя семья. Он заявил, что не может позволить себе покупать нам дорогие подарки на Рождество", – пояснила прессе девушка.

По словам Саффрон, она якобы и не ждала от него этого, а причиной расставания назвала не свои запросы, а его неуверенность в себе.

Отцы девушки – миллионеры, которые воспитали дочь в роскоши. Барри и Тони Дрюит-Барлоу жили гражданским браком с 2006 года, а в 2014-м, когда в Великобритании узаконили однополые браки, официально зарегистрировали свои отношения. Суррогатная мать родила им близнецов – Саффрон и Аспена.

[ + – ] Саффрон и ее брат Аспен Фото: Barrie Drewitt-Barlow/Instagram

Со временем пара переехала в США. Там Саффрон Дрюитт-Барлоу нашла себе парня — 25-летнего Скотта Хатчисона. Однако получилось так, что Скотта влюбился один из ее отцов – Барри. Все закончилось тем, что Скотт и Барри начали встречаться, а Сафрон и Тони дали добро на эту связь. Теперь они воспитывают четырехмесячную дочь Валентину. Что касается Тони, то у него тоже появился новый партнер, и все они вместе живут одной большой семьей в особняке в Тампе.

У Саффрон, кроме Аспена и Валентины есть также 17-летний брат Орландо, 10-летние братья Джаспер и Даллас.

[ + – ] Cемейство Дрюитт-Бэрлоу Фото: The Sun

Свое состояние, которое оценивается в $55,5 млн. долларов, бывшие партнеры сколотили, благодаря трансатлантическому бизнесу суррогатного материнства и глобальной медицинской исследовательской компании. Кроме того, они владеют ее рядом других предприятий.

Напомним, дочь основателя сети магазинов игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась, съев обычный сэндвич. Школьница купила его в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу. В самолете у девушки возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Наташа умерла в одной из клиник Ниццы.