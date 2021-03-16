Складно відповідати: вихована гей-парою дівчина залишилася без хлопця через багатство

Сафрон із дитинства росла в розкоші та звикла смітити грошима, що виявилося неприйнятним для її хлопця.

21-річна Сафрон Дрюітт-Берлоу, яка є дитиною першої у Великобританії гей-пари, яка отримала статус батьків, залишилася одна після того, як її покинув хлопець. А причина — у занадто високих запитах дівчини, пише видання The Sun.

За інформацією таблоїду, Сафрон із дитинства не рахувала гроші й витрачала їх наліво і направо. Своєму бойфренду, з яким вона познайомилася в Tinder, дівчина щомісяця купувала нову пару туфель вартістю $600.

Такі дорогі подарунки в родині Дрюітт-Берлоу — абсолютно нормальне явище. Наприклад, Сафрон одному зі своїх батьків, Баррі, подарувала на Різдво нові валізи Louis Vuitton за $6 тис, додавши до них сумку за $3 тис., а також кашемірове пальто за $2 тис. Другий батько, Тоні, отримує від дочки, зазвичай, дорогі туфлі, оскільки сумки він не особливо любить.

"На різдвяні подарунки я зазвичай витрачаю приблизно $90 тис., адже у мене є чотири брати, сестра і кузени. Останні отримують щось невелике, на кшталт браслета Tiffany або сумки Louis Vuitton", — розповіла вона журналістам.

В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що для неї не проблема витратити $10 тисяч на те, щоб її косметологиня з Великобританії прилетіла приватним рейсом в її розкішний маєток у Флориді. При цьому дівчина дуже страждає, якщо на її рахунку — менше мільйона. Щоб порадувати дочку, недавно Тоні подарував їй $15 млн. після вдалої оборудки.

Надивившись на порядки в сім'ї дівчини, її хлопець після 9 місяців стосунків вирішив, що не готовий задовольняти запити своєї коханої тією мірою, якою вона звикла, і вирішив, що їм краще розлучитися.

"Ми познайомилися в Tinder, але розлучилися через витрати, до яких звикла моя сім'я. Він заявив, що не може дозволити собі купувати нам дорогі подарунки на Різдво", — пояснила пресі дівчина.

За словами Сафрон, вона нібито й не чекала від нього цього, а причиною розставання назвала не свої запити, а його невпевненість в собі.

Батьки дівчини — мільйонери, які виховали дочку в розкоші. Баррі та Тоні Дрюітт-Барлоу жили цивільним шлюбом із 2006 року, а в 2014-му, коли у Великобританії узаконили одностатеві шлюби, офіційно зареєстрували свої стосунки. Сурогатна матір народила їм близнюків — Сафрон та Аспена.

[ + – ] Сафрон та її брат Аспен Фото: Barrie Drewitt-Barlow/Instagram

Згодом пара переїхала в США. Там Сафрон Дрюітт-Барлоу знайшла собі хлопця — 25-річного Скотта Хатчісона. Однак вийшло так, що в Скотта закохався один з її батьків — Баррі. Все закінчилося тим, що Скотт і Баррі почали зустрічатися, а Сафрон і Тоні дали добро на цей зв'язок. Тепер вони виховують чотиримісячну доньку Валентину. Що стосується Тоні, то у нього теж з'явився новий партнер, і всі вони разом живуть однією великою родиною в маєтку в Тампі.

У Сафрон, крім Аспена та Валентини є також 17-річний брат Орландо, 10-річні брати Джаспер і Даллас.

[ + – ] Сімейство Дрюітт-Берлоу Фото: The Sun

Свої статки, які оцінюються в $55,5 млн. доларів, колишні партнери заробили, завдяки трансатлантичному бізнесу сурогатного материнства та глобальної медичної дослідницької компанії. Крім того, вони володіють її низкою інших підприємств.

Нагадаємо, дочка засновника мережі магазинів іграшок Wow Toys Надіма Еднан-Лаперуза померла, з'ївши звичайний сендвіч. Школярка купила його в магазині Pret a Manger і з'їла ще перед вильотом до Ніцци. У літаку в дівчини виникла гостра алергічна реакція. Її батько зробив їй два уколи, але це не допомогло. Наташа померла в одній з клінік Ніцци.