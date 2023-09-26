"Ощутили мир Люси": слепая невеста закрыла гостям глаза, чтобы они поняли ее чувства (фото)

Изначально женщина хотела, чтобы ее друзья и родственники видели, как она идет к алтарю. Однако вместо этого Люси Эдвардс решила, что им будет лучше испытать ту "горькую сладость", которую она испытывала последние 10 лет.

В Великобритании потерявшая зрение невеста завязывала глаза гостям во время своей свадебной церемонии, чтобы они могли "понять, что она чувствует". 27-летняя Люси Эдвардс начала слепнуть в возрасте 11 лет из-за редкого генетического заболевания кожи. Об этом пишет Metro.

В подростковом возрасте женщина начала хуже видеть правым глазом, а к 17 годам его состояние резко ухудшилось.

Со своим партнером Олли Кейвом Люси познакомилась в 2015 году, незадолго до того, как полностью потеряла зрение. Пара обручилась в июне 2018 года.

"Когда мы только познакомились, я была зрячей. Но всегда существовала угроза, что однажды я не смогу видеть. Мне приходилось говорить себе, что это вполне возможно, но я все равно думала: "Нет. Этого никогда не случится". Я не думала, что стану слепой невестой, когда встретила Олли", — говорит Люси, телеведущая из Бирмингема (Западный Мидлендс).

Со своим партнером женщина познакомилась в 2015 году Фото: SWNS

Пара назначила дату свадьбы на 31 августа 2023 году. Изначально Люси хотела, чтобы ее друзья и родственники видели, как она идет к алтарю. Однако вместо этого она решила, что им будет нужнее испытать ту "горькую сладость", которую она испытывала в связи с потерей зрения в течение последних 10 лет.

"Моя семья беспокоилась, что я упущу свой момент. Все должны были увидеть, как я иду к алтарю. Горе бьет по-разному, и для них было важно ощутить это, ведь я переживаю его каждый день", — сказала британка.

Люси и Олли позаботились о том, чтобы их свадьба была как можно более чувственной, и арендовали три оранжереи в Kew Gardens за 12 000 фунтов стерлингов. Невеста убедилась, что у ее гостей завязаны глаза. Пара также позаботилась о том, чтобы все остальные аспекты свадьбы были максимально доступны.

Первые минуты жених был тоже с завязанными глазами Фото: SWNS

Первые минуты жених был тоже с завязанными глазами.

"Момент, когда мы все завязали себе глаза, был одним из самых эмоциональных в моей жизни. Мы очень хотели сделать этот момент равным для нас обоих, и я бы никогда не изменил того, как мы это сделали. В этот короткий момент все присутствующие ощутили мир Люси", — добавил Олли.

Ранее Фокус сообщал, что невеста устроила скандал из-за гостей, смотревших телевизор. Девушка была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости решили посмотреть боксерский поединок. Она попросила мужа прекратить это, но он отказался.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.