Жестоко отомстил: пассажир самолета проучил соседа, который нарушал его покой

Во время полета сосед одного из пассажиров рейса постоянно тряс его сиденье. Чтобы решить эту проблему, мужчина плюнул ему на руку и это сработало.

Путешествие на самолете не всегда проходит гладко. Будь то плач младенцев, шумные компании — все это мешает сохранять хладнокровие. Один из пассажиров самолета рассказал, как он отомстил незнакомцу за то, что тот испортил ему полет. Об этом сообщает издание Мirror.

Неизвестный пользователь рассказал в социальных сетях свою историю перелета из Германии в Македонию. По его словам, еще до того, как самолет оторвался от земли, он почувствовал, что их сиденье дрожит. Обернувшись, пассажир и его сосед увидели, что некий мужчина держит спинку его стула.

Когда они встретились глазами, мужчина быстро отпустил их. Но затем он продолжал повторять одно и то же действие несколько раз в течение следующих 10 минут.

"В следующий раз, когда я почувствовал дрожь, притворяясь, что потягиваюсь, я облизнул пальцы, чуть не плюнул на них, и схватился за спинку сиденья и буквально облил его руку", — рассказали они на Reddit.

По его словам, этот способ помог избавиться от странного поведения мужчины, ведь больше сидение никто не трогал до конца полета.

"Был ли я не прав? Не знаю, как донести свою мысль, чтобы он не тряс мое сиденье", — написал пользователь.

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