Разделы
Материалы
МирФан

Жестоко отомстил: пассажир самолета проучил соседа, который нарушал его покой

Анастасия Ковалева
Пассажир самолета проучил соседа, который нарушал его покой

Во время полета сосед одного из пассажиров рейса постоянно тряс его сиденье. Чтобы решить эту проблему, мужчина плюнул ему на руку и это сработало.

Путешествие на самолете не всегда проходит гладко. Будь то плач младенцев, шумные компании — все это мешает сохранять хладнокровие. Один из пассажиров самолета рассказал, как он отомстил незнакомцу за то, что тот испортил ему полет. Об этом сообщает издание Мirror.

Неизвестный пользователь рассказал в социальных сетях свою историю перелета из Германии в Македонию. По его словам, еще до того, как самолет оторвался от земли, он почувствовал, что их сиденье дрожит. Обернувшись, пассажир и его сосед увидели, что некий мужчина держит спинку его стула.

Когда они встретились глазами, мужчина быстро отпустил их. Но затем он продолжал повторять одно и то же действие несколько раз в течение следующих 10 минут.

"В следующий раз, когда я почувствовал дрожь, притворяясь, что потягиваюсь, я облизнул пальцы, чуть не плюнул на них, и схватился за спинку сиденья и буквально облил его руку", — рассказали они на Reddit.

По его словам, этот способ помог избавиться от странного поведения мужчины, ведь больше сидение никто не трогал до конца полета.

"Был ли я не прав? Не знаю, как донести свою мысль, чтобы он не тряс мое сиденье", — написал пользователь.

Напомним, что пассажир из эконом-класса в самолете решил поесть из бизнес-класса, поэтому притворился вегетарианцем. Стюард обнаружил его намерения и разыграл его.

Ранее сообщалось, что американка, по имени Джей, купила бургер в сети ресторанов быстрого питания Wendy's и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию.