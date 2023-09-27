Что можно сделать из сваренных макарон: итальянский повар поделился простым рецептом (фото)

Умный рецепт, который показывает, что именно можно сделать с остатками спагетти — и он абсолютно идеален для обеда.

Сварили слишком много лапши — не беда. Не надо ее выбрасывать, поскольку из нее можно приготовить вкусные блюда. Известный итальянский шеф-повар Дженнаро Контальдо поделился способом использования остатков пасты, который прекрасно подходят для обеда. Об этом пишет Mirror.

Рецепт пасты с сыром и помидорами

Разбейте четыре свежих яйца в миску и немного посолите (не слишком много, поскольку ваша паста уже варилась в подсоленной воде) и поперчите.

Взбейте массу вилкой, прежде чем добавить немного тертого пармезана (примерно 40 г). Если у вас нет пармезана, другой тертый сыр подойдет так же хорошо.

Снова взбейте, прежде чем добавить спагетти — примерно 400 г рассчитано на 4-5 человек. Возьмите вилку и перемешайте все вместе, после чего макароны начнут разрыхляться.

Добавьте 3 ст ложки оливкового масла в сковороду и всыпьте макаронную смесь и оставьте тушиться на умеренном огне 5 минут, не помешивая.

По истечении этого времени поместите противень в духовку — примерно 200 градусов по Цельсию еще на пять минут.

Пока оно готовится, нарежьте 5-6 помидоров черри.

Снимите макаронную смесь. Накройте тарелкой и переверните ваше блюдо на тарелку, затем верните макароны обратно на сковороду — другой стороной вверх.

Возьмите шарик моцареллы и нарежьте ломтиками. Добавьте помидоры и моцареллу на пасту, добавьте немного соли, перца и оливкового масла, а затем снова поставьте в духовку еще на пять минут.

Выньте и натрите еще немного пармезана сверху вместе с листьями свежего базилика.

И вуаля, ваше блюдо к употреблению! Подавайте кусочками.

Напомним, что Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для пирожков и как сделать зеленые помидоры по-грузински.