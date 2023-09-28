На поиски приключений: черепаха в третий раз сбежала из ветклиники

Рептилия нашла дырку в заборе и вылезла через нее прямо перед периодом зимней спячки.

Рептилия по имени Гудини принадлежит одному из ветеринаров и обычно живет в загоне возле клиники. Но сообразительная черепаха из раза в раз сбегает из ветклиники и теперь бродит по улицам в поисках убежища. Об этом сообщает издание Мirror.

Сотрудники как раз собирались перенести черепаху в дом на период спячки, когда она убежала. Ветеринары полагают, что черепаха, которую зовут Гудини, "узнала" о планах и сразу же сбежала навстречу "приключениям", вместо того чтобы начать спать.

Меган МакФарланд, ветеринарный врач в больнице для животных Махонинг-Вэлли в Лейтоне, штат Пенсильвания, США, попросила жителей следить за сбежавшей черепахой.

Она сказала: "Думаю, она пронюхала, что доктор Майк собирается пригласить ее в спячку. И она просто решила отправиться на поиски приключений".

Как сообщила ветеринар, в заборе была дыра, через которую рептилия и пролезла.

"Если вы живете в трех милях от нашей клиники и у вас есть сад, не паникуйте, если обнаружите ее там. Но черепаха может съесть всю вашу продукцию. Крайне важно найти его как можно скорее! Ночи начинают холодать", — сказала она.

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