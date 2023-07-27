Ветеринары рассказали, почему собаки любят облизывать своих хозяев

Чаще всего облизыванием собака демонстрирует свою любовь и заботу о хозяине. Однако есть и другие причины такого поведения.

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Владельцы собак, особенно щенков, постоянно сталкиваются с тем, что их питомцы обожают облизывать их. По словам ветеринара Кристин Коламонико, этому явлению есть несколько объяснений, о которых она рассказала на странице в соцсети.

По ее словам, главная причина таких действий животного – любовь и привязанность к своему человеку.

"Когда собаки лижут вас, это не только заставляет вас чувствовать себя любимым, но и помогает вашему питомцу меньше нервничать. Собакам нравится вкус вашей кожи, и это признак привязанности. Когда ваша собака лижет, она выделяет эндорфины, поэтому животное будет чувствовать себя расслабленным", – объяснила ветеринар.

Она также добавила, что облизывание — это форма общения, заботы и признак привязанности матери к своим щенкам, который они потом транслируют на человека.

У пожилых собак облизывание также является признаком подчинения и привязанности.

Портал WebMD более подробно описал причины облизывания человека собакой. Кроме проявления заботы о хозяине, животные с помощью языка исследуют. Облизывание людей и предметов — это их способ прикасаться к вещам.

Забота. Когда собака себя вылизывает – она ухаживает за собой. Желая привести в порядок хозяина, она так же старательно постарается облизать и его.

Когда собака себя вылизывает – она ухаживает за собой. Желая привести в порядок хозяина, она так же старательно постарается облизать и его. Потребность во внимании. Если вы погладите свою собаку и улыбнетесь, когда она лижет вас, это подкрепит ее поведение и даст понимание, что о ней заботятся.

Если вы погладите свою собаку и улыбнетесь, когда она лижет вас, это подкрепит ее поведение и даст понимание, что о ней заботятся. Привязанность. Когда собаки лижут, они испытывают прилив хороших чувств. Это также может быть покорным действием, выражающим уважение хозяину.

Когда собаки лижут, они испытывают прилив хороших чувств. Это также может быть покорным действием, выражающим уважение хозяину. Проблемы со здоровьем . Собаки могут лизать места, которые болят или инфицированы. Тошнота также может привести к тому, что собака будет часто облизывать губы. Если пожилая собака много облизывается, не исключено, что это – один из признаков развития деменции.

. Собаки могут лизать места, которые болят или инфицированы. Тошнота также может привести к тому, что собака будет часто облизывать губы. Если пожилая собака много облизывается, не исключено, что это – один из признаков развития деменции. Стресс. Они могут лизать, когда нервничают, испытывают стресс или напуганы. Кроме того, у собаки может быть обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) при котором она будет постоянно облизываться. Иногда питомец делает это так старательно, что у него появляются язвы на языке.

Фото: ScienceAlert

Как отучить собаку лизать человека

Когда собака начинает чрезмерно вылизываться или облизывать вас, вам следует проконсультироваться с ветеринаром о возможных проблемах со здоровьем. Как только они будут исключены, доктор определит, нужно ли им решать поведенческую проблему.

Игнорируйте их, когда они лижут. Ваша собака может использовать облизывание как способ привлечь ваше внимание. Когда они лижут вас, встаньте и выйдите из комнаты. Это покажет им, что облизывание вас не дает им того, чего они хотят.

Поощряйте хорошее поведение. Хвалите собаку и уделяйте ей внимание, когда она хорошо себя ведет. Хорошее время для поощрения вашей собаки, когда она спокойно лежит рядом с вами. Положительное подкрепление — лучший метод дрессировки. Использование сдерживающих факторов может усугубить основную причину облизывания вашей собаки.

Перенаправьте их внимание с помощью головоломки или тренировки с трюками. Когда ваша собака начинает лизать, отвлеките ее чем-нибудь, не связанным с лизанием. Вы можете позволить им нюхать лакомства в интерактивной головоломке. Вы также можете научить их делать такие трюки, как "переворачиваться" или "сидеть красиво". Постепенно они поймут, что облизывание вам удовольствия не доставляет.

Соблюдайте границы. Ваша собака может запутаться, если вы позволите ей лизать вас иногда, а не в другое время. Установите границы для себя и своей собаки. Может быть трудно не позволить им лизать вас, если вы думаете, что они любят вас. Помните, что вы можете обучать их другим способам проявления привязанности, например, объятиям или разговору по сигналу.

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