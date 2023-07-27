Ветеринари розповіли, чому собаки люблять облизувати своїх господарів

Найчастіше облизуванням собака демонструє свою любов і турботу про господаря. Однак є й інші причини такої поведінки.

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Власники собак, особливо цуценят, постійно стикаються з тим, що їхні вихованці обожнюють облизувати їх. За словами ветеринарки Крістін Коламоніко, цьому явищу є кілька пояснень, про які вона розповіла на сторінці в соцмережі.

За її словами, головна причина таких дій тварини — любов і прихильність до своєї людини.

"Коли собаки лижуть вас, це не тільки змушує вас почуватися коханим, а й допомагає вашому улюбленцю менше нервувати. Собакам подобається смак вашої шкіри, і це ознака прихильності. Коли ваш собака лиже, він виділяє ендорфіни, тому тварина почуватиметься розслабленою", — пояснила ветеринар.

Вона також додала, що облизування — це форма спілкування, турботи й ознака прив'язаності матері до своїх цуценят, яку вони потім транслюють на людину.

У літніх собак облизування також є ознакою підпорядкування і прихильності.

Портал WebMD більш детально описав причини облизування людини собакою. Окрім прояву турботи про господаря, тварини за допомогою язика досліджують. Облизування людей і предметів — це їхній спосіб торкатися до речей.

Турбота. Коли собака себе вилизує — він доглядає за собою. Бажаючи привести до ладу господаря, він так само старанно постарається облизати і його.

Коли собака себе вилизує — він доглядає за собою. Бажаючи привести до ладу господаря, він так само старанно постарається облизати і його. Потреба в увазі. Якщо ви погладите свого собаку і посміхнетеся, коли він лиже вас, це підкріпить його поведінку і дасть розуміння, що про нього піклуються.

Якщо ви погладите свого собаку і посміхнетеся, коли він лиже вас, це підкріпить його поведінку і дасть розуміння, що про нього піклуються. Прихильність. Коли собаки лижуть, вони відчувають прилив хороших почуттів. Це також може бути покірною дією, що виражає повагу господареві.

Коли собаки лижуть, вони відчувають прилив хороших почуттів. Це також може бути покірною дією, що виражає повагу господареві. Проблеми зі здоров'ям . Собаки можуть лизати місця, які болять або інфіковані. Нудота також може призвести до того, що собака буде часто облизувати губи. Якщо літній собака багато облизується, не виключено, що це — одна з ознак розвитку деменції.

. Собаки можуть лизати місця, які болять або інфіковані. Нудота також може призвести до того, що собака буде часто облизувати губи. Якщо літній собака багато облизується, не виключено, що це — одна з ознак розвитку деменції. Стрес. Вони можуть лизати, коли нервують, відчувають стрес або налякані. Крім того, у собаки може бути обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), при якому він буде постійно облизуватися. Іноді вихованець робить це так старанно, що у нього з'являються виразки на язиці.

Фото: ScienceAlert

Як відучити собаку лизати людину

Коли собака починає надмірно вилизуватися або облизувати вас, вам слід проконсультуватися з ветеринаром про можливі проблеми зі здоров'ям. Щойно їх буде виключено, лікар визначить, чи потрібно їм вирішувати поведінкову проблему.

Ігноруйте їх, коли вони лижуть. Ваш собака може використовувати облизування як спосіб привернути вашу увагу. Коли вони лижуть вас, встаньте і вийдіть із кімнати. Це покаже їм, що облизування вас не дає їм того, чого вони хочуть.

Заохочуйте хорошу поведінку. Хваліть собаку і приділяйте йому увагу, коли він добре поводиться. Гарний час для заохочення вашого собаки, коли він спокійно лежить поруч із вами. Позитивне підкріплення — найкращий метод дресирування. Використання стримуючих чинників може погіршити основну причину облизування вашого собаки.

Перенаправте їхню увагу за допомогою головоломки або тренування з трюками. Коли ваш собака починає лизати, відволікайте його чимось, не пов'язаним із лизанням. Ви можете дозволити їм нюхати ласощі в інтерактивній головоломці. Ви також можете навчити їх робити такі трюки, як "перевертатися" або "сидіти красиво". Поступово вони зрозуміють, що облизування вам задоволення не приносить.

Дотримуйтесь кордонів. Ваш собака може заплутатися, якщо ви дозволите йому лизати вас іноді, а не в інший час. Встановіть межі для себе і свого собаки. Може бути важко не дозволити їм лизати вас, якщо ви думаєте, що вони люблять вас. Пам'ятайте, що ви можете навчати їх інших способів прояву прихильності, наприклад, обіймів або розмови за сигналом.

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