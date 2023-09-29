Забыл забрать приз: мужчина упустил 1 млн фунтов из-за нелепой ошибки (фото)

Мужчина смог победить в тираже лотереи UK Millionaire Maker, но не являлся за деньгами в течение 180 дней после его проведения. Еще несколько человек не забрали свой приз и остались в списке "невостребованных победителей".

Житель Великобритании, имя которого остается в тайне, упустил приз в 1 млн фунтов стерлингов из-за нелепой ошибки. Об этом пишет Daily Star.

У победителей Национальной лотереи есть 180 дней, чтобы получить свой выигрыш, но один британский обладатель билета потерял 1 млн фунтов стерлингов не сделав этого вовремя. Еще несколько человек не забрали свой приз и остались в списке "невостребованных победителей".

Мужчина смог победить в тираже лотереи UK Millionaire Maker 31 марта 2023 года, но не являлся за призом в течение 180 дней после его проведения. К несчастью для победителя, выигрыш уже отменили и теперь он пойдет на финансирование проектов Национальной лотереи по всей стране.

"К сожалению, я могу подтвердить, что владелец билета не обратился в установленный срок за своим призом и теперь, к сожалению, недополучил эту значительную сумму денег. Однако теперь эти деньги пополнят 30 млн фунтов стерлингов, еженедельно собираемых на проекты, финансируемые Национальной лотереей", — заявил старший советник по выигрышам Национальной лотереи Энди Картер.

Старший советник по выигрышам Национальной лотереи Энди Картер Фото: Birmingham Live

Игроки могут проверить свои билеты онлайн, загрузив приложение "Национальная лотерея" или посетив официальный сайт.

"Игроки также могут покупать и проверять билеты в розничной торговле. Игра в режиме онлайн через приложение или веб-сайт означает, что ваш билет будет проверен, и вы получите уведомление по электронной почте, если выиграете приз. Вы также можете отсканировать свои розничные билеты в приложении "Национальная лотерея", чтобы проверить, стали ли вы победителем", — добавил Энди.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.