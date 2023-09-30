24-летняя американка вышла замуж за 85-летнего и мечтает родить ему его первого ребенка

Девушка часто сталкивается с негативными комментариями в соцсетях. Ее обвиняют в браке по расчету и искренне не понимают такого выбора.

Миракл Пог из Старквилля, штат Миссисипи прославилась в соцсетях и СМИ после того, как вышла замуж за 85-летнего Чарльза Пога, который старше ее родного дедушки на 13 лет, пишет Daily Mail.

Пара встретилась в 2018 году в прачечной самообслуживания. Несмотря на 61-летнюю разницу в возрасте бывший агент по недвижимости, который теперь на пенсии, влюбился в веселую девушку-студентку. Через год после знакомства он признался в чувствах и сделал ей предложение.

Миракл говорит, что иногда Чарльз приносил только одну вещь для стирки только для того, чтобы увидеть ее.

"У нас была хорошая атмосфера, он не заставил меня чувствовать себя странно. Это был хороший комфортный разговор. Я знала, что он старше, но не знала точно его возраста. Через пару месяцев я влюбилась. Когда я спросила, когда он родился, Чарльз ответил, что в 1937 году. Мне неважно, 100 ему или 55, он мне нравится. Я думала, ему лет 60 или 70, потому что он так хорошо выглядит. Он всегда бодр и активен", – говорила девушка журналистам.

Родные Миракл по-разному восприняли ее выбор. Например, ее мать, 45-летняя Тамика Филлипс, и дедушка Джо Браун, которому 72 года, с самого начала поддержали влюбленных, а вот отец девушки, 47-летний Карим Филлипс, был не в восторге. Дочь даже пригрозила ему, что уйдет из дома.

"Если бы он не пришел на мою свадьбу, он бы потерял меня навсегда. Я сказала ему, что мне нужна его поддержка, и что я хочу, чтобы он провел меня до алтаря. Как только ему удалось встретиться с Чарльзом и поговорить с ним, он полюбил его", – отметила Миракл.

День свадьбы в июле прошлого она называет лучшим в своей жизни и говорит, что разница в возрасте ее не смущает.

"Люди, оставляющие комментарии в интернете, не имеют значения, мы просто позволяем им делать свое дело. Мы очень счастливы вместе. Мы с нетерпением ждем возможности создать вместе семью".

Теперь все мечты миссис Пог – родить мужу сына и дочь, поскольку у него никогда не было детей, и она готова прибегнуть к процедуре ЭКО.

"Я хочу, чтобы у него было еще одно поколение. Мы собираемся пойти в клинику ЭКО, чтобы обсудить наши варианты. Раньше мы ходили в клинику ЭКО, но действительно почувствовали предвзятость, хотя они меня не знают, и это было довольно обидно".

Сейчас на это Миракл старается не обращать внимания, поскольку главное для нее – забеременеть.

Самый большой страх девушки – потерять Чарльза:

"Я беспокоюсь о Чарльзе. На День Благодарения он заразился Covid, и я сломалась. Я готовилась к худшему, и день, когда он уйдет навсегда, никуда не денется… Но я знаю, что буду жить дольше, чем он, поэтому я стараюсь жить, веселиться и получать как можно больше опыта вместе с ним. Мы стараемся жить в соответствии с этим".

Из-за возраста люди часто думают, что они отец и дочь или дедушка и внучка. Миракл старается пропускать это мимо ушей или даже подыгрывает особенно любопытным, говоря, что да, это ее папочка.

В TikTok она часто публикует видео с мужем, хотя часто под ними появляются негативные комментарии. Многие уверены, что Миракл вышла замуж по расчету:

"Люди говорили, что я использую Чарльза, он не знает, что происходит, и говорили, что мне должно быть стыдно. Конечно, люди упоминают финансы, но я медсестра. Я училась в медицинской школе, когда встретила его. Мне будет хорошо с Чарльзом или без него, это выбор – быть с ним, и мне приятно, что он выбирает меня. Это так безумно, что люди осуждают меня. Он со мной по своей воле, он выбрал меня. Я поняла, что люди могут говорить о своих чувствах, это свободная страна".

Ранее Фокус писал, что 77-летняя Дороти Фидели из штата Огайо, США, вышла замуж сама за себя в доме престарелых.