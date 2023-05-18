"Почувствовала себя красивой": 77-летняя женщина вышла замуж сама за себя (видео)

Дороти Фидели обручилась сама с собой в окружении семьи и друзей на свадебной церемонии своей мечты, хотя раньше считала, что ей уже слишком поздно.

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77-летняя Дороти Фидели из штата Огайо, США, вышла замуж сама за себя в доме престарелых. Об этом пишет The Mirror.

Американка, которая утверждает, что ее первый брак был обречен с самого начала, теперь начала все сначала, сказав себе "да" на пышной свадьбе.

Дороти "Дотти" Фидели надела белое свадебное платье с фатой, чтобы выйти замуж за саму себя, хотя раньше считала, что уже "слишком поздно", чтобы провести свадебную церемонию своей мечты.

Американка, которая живет в доме престарелых O'Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо, впервые загорелась идеей выйти замуж самой за себя благодаря подруге, которая увидела подобную церемонию на телевизионном ток-шоу.

"Я хотела жениться и жить счастливой жизнью, но все пошло не так. Теперь у меня есть второй шанс сделать что-то, что сделает меня счастливой", — рассказала пенсионерка.

Невеста была одета в красивое белое платье с прозрачными рукавами, дополненное серебряным поясом и фатой Фото: today

Дочь Дотти Донна Пеннингтон решила, что это прекрасная идея. Она помогла разобраться со всеми приготовлениями перед важным днем и украсила общественную комнату в доме престарелых своей матери.

Гостям подали кусочки двухъярусного белого торта, украшенного красными розами, печенье в форме сердца и бутерброды в форме свадебных колокольчиков.

Невеста была одета в красивое белое платье с прозрачными рукавами, дополненное серебряным поясом и фатой, закрепленной красиво украшенным ободком.

"Я никогда не думала, что буду выглядеть так красиво. Это эмоционально для меня. Потому что это то, чего я всегда хотела", — добавила счастливая женщина.

Ранее Фокус писал, что британка два года встречалась с "мужчиной", который оказался женщиной. Жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждала, что планировала выйти замуж за него, прежде чем узнала о его истинном поле.

Также сообщалось, что 99-летняя британка исполнила мечту, выйдя на сцену. Основатель цирка Zippo Мартин Бертон объяснил, что он согласился дать Анни Дуплок возможность выйти на сцену после разговора с ее дочерью.