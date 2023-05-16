Участвовала в номере с ножами: 99-летняя британка исполнила мечту, выйдя на сцену цирка (видео)

Основатель цирка Zippo Мартин Бертон объяснил, что он согласился дать Анни Дуплок возможность выйти на сцену после разговора с ее дочерью. Она рассказала, что ее мать была вдохновлена номером с ножами и хотела поучаствовать в нем.

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В Великобритании 99-летняя Анни Дуплок реализовала свою давнюю мечту, выступив в качестве ассистентки в цирковом шоу, в котором осуществлялось метание ножей. Об этом пишет The Insider.

Жительница деревни Шарнфорд в графстве Лестершир, вышла на сцену цирка Zippo, опираясь на ходунки. Во время представления профессиональный метатель ножей бросал клинки вблизи пенсионерки, стоящей перед доской.

"Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу", — рассказала женщина после выступления.

Основатель цирка Zippo Мартин Бертон объяснил, что он согласился дать британской пенсионерке возможность выйти на сцену после разговора с ее дочерью. Дочь рассказала, что Анни посетила цирк накануне, была вдохновлена номером с ножами и попросила предоставить ей шанс выступить самой в честь ее предстоящего 100-летия.

Пенсионерка выступила в качестве ассистентки в цирковом шоу Фото: скриншот/YouTube

Издание отмечает, что директор цирка согласился, особенно учитывая, что, по его словам, он уже давно знаком с Анни. Около 30 лет назад женщина работала в его цирке, развешивая афиши.

"Энни работала на меня 30 лет назад, расклеивая плакаты. Тогда ей было 70 лет, а в августе этого года ей исполнится 100 лет", — сказал Бертон.

Метание ножей, также называемое искусством нанесения ударов, было популяризировано в качестве зрелища в странствующих цирках и шоу Дикого Запада в США, сообщает CBS.

Несмотря на свою опасность, этот трюк породил суперзвезд в мире цирка. Например, Дэвид Р. Адамович, также известный как Великий метатель, который является обладателем многочисленных рекордов Гиннесса по точности и скорости метания ножей, включая наибольшее количество ножей, брошенных вокруг человеческой цели за одну минуту (102) и самое быстрое время метания десяти ножей вокруг человеческой цели (4,29 секунды).

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