Брала участь у номері з ножами: 99-річна британка здійснила мрію, вийшовши на сцену цирку (відео)

Засновник цирку Zippo Мартін Бертон пояснив, що погодився дати Енні Дуплок можливість вийти на сцену після розмови з її дочкою. Вона розповіла, що її мати була натхненна номером із ножами та хотіла взяти участь у ньому.

Related video

У Великобританії 99-річна Енні Дуплок реалізувала свою давню мрію, виступивши асистенткою в цирковому шоу, в якому здійснювалося метання ножів. Про це пише The Insider.

Жителька села Шарнфорд у графстві Лестершир вийшла на сцену цирку Zippo, спираючись на ходунки. Під час вистави професійний метальник ножів кидав кинджали поблизу пенсіонерки, що стоїть перед дошкою.

"Я завжди хотіла, щоб у мене кидали ножі! Готова до наступного шоу", — розповіла жінка після виступу.

Засновник цирку Zippo Мартін Бертон пояснив, що він погодився надати британській пенсіонерці можливість вийти на сцену після розмови з її дочкою. Дочка розповіла, що Анні відвідала цирк напередодні, була натхнена номером з ножами та попросила надати їй шанс виступити на честь її майбутнього 100-річчя.

Пенсіонерка виступила як асистентка у цирковому шоу Фото: скриншот/YouTube

Видання зазначає, що директор цирку погодився, особливо з огляду на те, що, за його словами, він уже давно знайомий з Енні. Близько 30 років тому жінка працювала у його цирку, розвішуючи афіші.

"Енні працювала на мене 30 років тому, розклеюючи плакати. Тоді їй було 70 років, а у серпні цього року їй виповниться 100 років", — сказав Бертон.

Метання ножів, також зване мистецтвом завдання ударів, було популяризовано як видовище в мандрівних цирках і шоу Дикого Заходу в США, повідомляє CBS.

Попри свою небезпеку, цей трюк породив суперзірок у світі цирку. Наприклад, Девід Р. Адамович, також відомий як Великий метальник, який є володарем численних рекордів Гіннеса з точності та швидкості метання ножів, включаючи найбільшу кількість ножів, кинутих навколо людської цілі за одну хвилину (102) та найшвидший час метання десяти ножів навколо людської цілі (4,29 секунди).

Раніше Фокус писав, що у Британії літня вдова виграла особняк за 5,6 млн доларів. Джун Сміт вважає, що її покійний чоловік допоміг її родині виграти розкішний особняк на березі річки. Жінка має право проживати в будинку самостійно, здавати його в оренду або продати.

Також повідомлялося, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.