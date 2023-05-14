"Чоловікові б сподобалося": літня вдова виграла особняк за 5,6 млн доларів (фото)

Джун Сміт вважає, що її покійний чоловік допоміг її родині виграти розкішний особняк на березі річки. Жінка має право проживати в будинку самостійно, здавати його в оренду або продати.

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74-річна Джун Сміт з Ессексу, Великобританія, витратила 31 долар у розіграші призів та виграла особняк на узбережжі вартістю 5,6 млн доларів. Про це пише Ladbible.

Британка отримала ключі від котеджу у Корнуоллі. Вона стала власницею триповерхового будинку з шістьма спальнями та чудовим краєвидом на річку Фоуї. Жінці було надано суму в 125 тисяч доларів готівкою для облаштування нового місця.

Видання зазначає, що дизайн будинку розробив відомий архітектор Гаррісон Саттон. Особняк повністю мебльований і, крім шести спалень, включає кухню, їдальню, простору вітальню, гардеробні кімнати, душові та ванні кімнати, тераси та балкони, йога-студію та кабінет. Завдяки величезним вікнам відкривається панорамний краєвид на річку.

Джун Сміт вважає, що її покійний чоловік допоміг її родині виграти розкішний особняк Фото: Omaze

Відповідно до умов конкурсу, британка має право проживати в будинку самостійно, здавати його в оренду або ж продати.

Сміт шкодує, що її чоловік Рон, який помер минулого року, не зміг насолодитися цим моментом разом із нею. Він усе своє життя працював у галузі архітектури та оцінив би всю красу цього будинку.

Британка має право проживати в будинку самостійно, здавати його в оренду або ж продати Фото: Omaze

"Я впевнена, що він відіграв свою роль у цій перемозі. Він допоміг виграти його для всіх нас. Рон завжди хотів, щоб ми були фінансово забезпечені як сім'я. Цей будинок дає нам таку впевненість. Він все життя займався архітектурою. Чоловікові він би дуже сподобався. Раніше ми приїжджали на сімейний відпочинок у Корнуолл і зупинялися у вагончику, а тепер у нас є особняк вартістю 4,5 мільйона фунтів стерлінгів ($5,6 млн). Це просто неймовірно, навіть дощ не зміг зіпсувати нам настрій. Коли ми вперше приїхали сюди, це була любов з першого погляду", — розповіла щаслива британка.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простішим.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний білет.