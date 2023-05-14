"Мужу бы понравилось": пожилая вдова выиграла особняк за 5,6 млн долларов (фото)

Джун Смит считает, что ее покойный муж помог ее семье выиграть роскошный особняк на берегу реку. Женщина имеет право проживать в доме самостоятельно, сдавать его в аренду или же продать.

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74-летняя Джун Смит из Эссекса, Великобритания, потратила 31 доллар в розыгрыше призов и выиграла особняк на побережье стоимостью 5,6 млн долларов. Об этом пишет Ladbible.

Британка получила ключи от коттеджа в Корнуолле. Она стала владелицей трехэтажного дома с шестью спальнями и прекрасным видом на реку Фоуи. Женщине была предоставлена сумма в 125 тысяч долларов наличными для обустройства нового места.

Издание отмечает, что дизайн дома разработал известный архитектор Харрисон Саттон. Особняк полностью меблирован и, помимо шести спален, включает в себя кухню, столовую, просторную гостиную, гардеробные комнаты, душевые и ванные комнаты, террасы и балконы, йога-студию и кабинет. Благодаря огромным окнам открывается панорамный вид на реку.

Джун Смит считает, что ее покойный муж помог ее семье выиграть роскошный особняк Фото: Omaze

В соответствии с условиями конкурса, британка имеет право проживать в доме самостоятельно, сдавать его в аренду или же продать.

Смит сожалеет, что ее муж Рон, который скончался в прошлом году, не мог насладиться этим моментом вместе с ней. Он всю свою жизнь работал в области архитектуры и оценил бы всю красоту этого дома.

Британка имеет право проживать в доме самостоятельно, сдавать его в аренду или же продать Фото: Omaze

"Я уверена, что он сыграл свою роль в этой победе. Он помог выиграть его для всех нас. Рон всегда хотел, чтобы мы были финансово обеспечены как семья. Этот дом дает нам такую уверенность. Он всю жизнь занимался архитектурой. Мужу бы очень понравился этот дом. Раньше мы приезжали на семейный отдых в Корнуолл и останавливались в вагончике, а теперь у нас есть особняк стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (5,6 млн долларов). Это просто невероятно. Дом действительно потрясающий, а виды просто захватывают дух, даже дождь не смог испортить нам настроение. Когда мы впервые приехали сюда, это была любовь с первого взгляда", — рассказала счастливая британка.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.