"Відчула себе гарною": 77-річна жінка вийшла заміж сама за себе (відео)

Дороті Фіделі побралася сама з собою в оточенні сім'ї та друзів на весільній церемонії своєї мрії, хоча раніше вважала, що для неї вже занадто пізно.

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77-річна Дороті Фіделі зі штату Огайо, США, вийшла заміж сама за себе в будинку для людей похилого віку. Про це пише The Mirror.

Американка, яка стверджує, що її перший шлюб був приречений із самого початку, тепер почала все спочатку, сказавши собі "так" на пишному весіллі.

Дороті "Дотті" Фіделі одягла білу весільну сукню з фатою, щоб вийти заміж за саму себе, хоча раніше вважала, що вже "надто пізно", щоб провести весільну церемонію своєї мрії.

Американка, яка живе в будинку для людей похилого віку O'Bannon Terrace в Гошені, штат Огайо, вперше "загорілася" ідеєю вийти заміж сама за себе завдяки подрузі, яка побачила подібну церемонію на телевізійному ток-шоу.

"Я хотіла одружитися і жити щасливим життям, але все пішло не так. Тепер я маю другий шанс зробити щось, що зробить мене щасливою", — розповіла пенсіонерка.

Наречена була одягнена в красиву білу сукню з прозорими рукавами, доповнену срібним поясом та фатою Фото: today

Дочка Дотті Донна Пеннінгтон вирішила, що це чудова ідея. Вона допомогла розібратися з усіма приготуваннями перед важливим днем і прикрасила кімнату в будинку для людей похилого віку своєї матері.

Гостям подали шматочки двоярусного білого торта, прикрашеного червоними трояндами, печиво у формі серця та бутерброди у формі весільних дзвіночків.

Наречена була одягнена в красиву білу сукню з прозорими рукавами, доповнену срібним поясом та фатою, закріпленою красиво оздобленим обідком.

"Я ніколи не думала, що виглядатиму так красиво. Це емоційно для мене. Тому що це те, чого я завжди хотіла", — додала щаслива жінка.

Раніше Фокус писав, що британка два роки зустрічалася з "чоловіком", який виявився жінкою. Жертва, ім'я якої не може бути названо з юридичних причин, стверджувала, що планувала вийти заміж за нього, перш ніж дізналася про його справжнє поле.

Також повідомлялося, що 99-річна британка здійснила мрію, вийшовши на сцену. Засновник цирку Zippo Мартін Бертон пояснив, що погодився дати Ані Дуплок можливість вийти на сцену після розмови з її дочкою.