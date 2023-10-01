В клетке со львами: пастор, который хотел показать "божественную защиту", оказался лжецом

Вместо того, чтобы восхититься трюком, люди в комментариях предложили проповеднику повторить все это, но уже с дикими львами.

Нигерийский проповедник забрался в клетку со львами, а его прихожане спокойно наблюдали за этим. Позже это утверждение было опровергнуто и оказалось, что этот человек является смотрителем зоопарка. Видео стало вирусным и популярным в соцсетях. Об этом пишет Indy100.

Так называемый нигерийский "святой человек" запер себя в клетке с тремя львами, чтобы продемонстрировать свою "божественную защиту", как в библейской истории о Данииле, которого спас от зверей сам Бог. Мужчина, желая доказать, что "с человеком Божьим ничего не может случиться", даже якобы пригласил своих прихожан в зоопарк, чтобы они стали свидетелями этого трюка. Он даже смог засунуть руку в пасть одного из зверей и вышел из клетки невредимым.

На видеоролике видно, как так называемый пастор, одетый в ярко-синий костюм, гладит рычащих львов в их вольере в Нигерии. Судя по всему, мужчина воссоздавал библейскую историю о Данииле, который был брошен в львиный ров и вышел оттуда невредимым благодаря промыслу Божьему. Однако, как утверждает BBC, этот человек является не человеком Бога, а смотрителем зоопарка.

Журналисты выяснили, что мужчина уже более 8 лет работает в зоопарке Фото: Jam Press

Вместо того, чтобы восхититься трюком люди в комментариях предложили мужчине повторить все это в национальном заповеднике Масаи Мара, но уже с дикими львами.

"Они должны были отвести его к диким львам в кенийском парке, этим львам давали наркотики", — написал один из них.

BBC сообщает, что, несмотря на заявления о том, что ролик был снят в Нигерии, скорее всего действие происходило в Сомали. Организация также утверждает, что нашла человека, изображенного в ролике, и он не является лидером церкви. С помощью обратного поиска изображений репортеры установили, что этот человек — Мохамед Абдирахман Мохамед, смотритель зоопарка, который работает в парке, расположенном в Могадишо (Сомали), уже более восьми лет.

Существуют и другие видеозаписи мужчины со львами, самая старая из которых была опубликована в марте этого года.

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