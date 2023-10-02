"Эпическое путешествие": студент проехал всю Африку на стареньком велосипеде (фото)

Мужчина нарисовал в блокноте карту Африки и отправился на подержанном горном велосипеде в путь. Каждый день Мамаду Барри проезжал около 100 километров через джунгли, пустыни и зоны конфликтов.

Студент проехал на велосипеде 4 000 километра через всю Западную Африку, пережив аресты и палящую жару, чтобы получить место в университете своей мечты. Об этом пишет BBC News.

В мае 25-летний Мамаду Сафаю Барри отправился из Гвинеи в престижный египетский университет Аль-Азхар, надеясь, что его примут на обучение. Мужчине понадобилось 4 месяца, чтобы добраться до места назначения. Добравшись до Каира, он рассказал журналистам, что был очень, рад тому, что ему дали стипендию.

По словам студента, он не мог позволить себе ни курс исламских исследований в Аль-Азхаре, ни перелет в Египет, но репутация университета подтолкнула его к тому, чтобы рискнуть и совершить "эпическое путешествие" через Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер и Чад.

Барри отправился из своего дома в путь, чтобы "обрести знания", но в некоторых странах, через которые он проехал на велосипеде, столкнулся с проблемами и неприятностями.

"Путешествовать по этим странам очень сложно, потому что сейчас там нет безопасности. В Мали и Буркина-Фасо на меня смотрели как на плохого человека. Повсюду я видел военных с большими пушками и машинами", — сказал он.

Мужчина метчал поступить в престижный египетский университет Аль-Азхар Фото: Facebook/Nahla Elseidy

Мужчину трижды арестовывали и задерживали без веских причин. Дважды в Буркина-Фасо и один раз в Того. Однако удача улыбнулась Барри, когда он добрался до Чада. Местный журналист взял у него интервью. История бедного студента тронула людей в сети, после чего добрые самаритяне профинансировали для него перелет в Египет. Это позволило ему избежать поездки на велосипеде через Судан, часть территории которого в настоящее время является зоной боевых действий.

Студент Мамаду Барри проехал тысячи километров по Африке на велосипеде Фото: Google Maps

5 сентября он наконец прибыл в Каир. Благодаря своей решимости он смог встретиться с деканом факультета исламских исследований доктором Нахлой Эльсейди. Она предложила ему место на курсе исламских исследований Аль-Азхара с полной стипендией.

"Если у вас есть мечта, нужно просто идти своим путем. Никогда нельзя останавливаться", — добавил Барри.

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