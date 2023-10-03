Мумифицировали по ошибке: тайну алкоголика Вилли раскроют спустя 128 лет (видео)

С конца XIX века тело мужчины — в костюме с бабочкой и красной лентой — лежало на всеобщем обозрении в погребальной конторе города Рединг.

Мелкий воришка и пьяница, прозванный в народе Стоунменом Вилли, умер от почечной недостаточности в тюрьме города Рединг (штат Пенсильвания) 19 ноября 1895 года. При аресте Вилли назвал вымышленное имя, что помешало найти его ближайших родственников после смерти. Об этом сообщает The Sun.

Пока тщетно искали родственников, гробовщик, экспериментировавший с новыми методиками бальзамирования, случайно мумифицировал тело.

Похоронное бюро Аумана добилось разрешения на то, чтобы сохранить тело Вилли и следить за процессом бальзамирования. С конца XIX века его тело — в костюме с бабочкой и красной лентой — так и пролежало на всеобщем обозрении в в погребальной конторе.

По словам директора Кайла Бланкенбиллера, его никто не называет мумией — а только "нашим другом Вилли".

"Он стал такой иконой, легендарной частью не только прошлого Ридинга, но, безусловно, и его настоящего", — заявил он.

Однако спустя 128 лет после смерти представители похоронного бюро Аумана с помощью современных технологий и исторических документов все же смогли установить его личность.

Имя умершего назовут на этой неделе, когда тело наконец-то предадут земле.

Похороны запланированы на 7 октября. Мумифицированного мужчину захоронят на местном кладбище, а на надгробии будет значиться его настоящее имя.

Напомним, что ученые обнаружили 700-летнюю мумию династии Мин в Тайчжоу.

Также сообщалось, что в мумиях древнеегипетских детей высокий уровень анемии.