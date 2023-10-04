"Отвез за покупками": мужчина сделал скульптуру из камней, пока жена ходила по магазинам

Гарри Мэддокс каждую неделю посещает разные пляжи и использует найденные там камни для создания скульптур. Перед уходом он всегда разбирает свои работы, чтобы не оставалось следов, но фотографирует их.

В Великобритании мужчина создал замысловатую каменную скульптуру на корнуэльском пляже за час, пока его жена ходила за покупками в супермаркет. Об этом пишет BBC News.

Гарри Мэддокс из Бодмина рассказал, что каждую неделю он посещает разные пляжи и использует найденные там камни для создания скульптур. Перед уходом он всегда разбирает свои работы, чтобы не оставалось следов, но фотографирует их.

Британец часто не доволен собственными работами. Он считает, что они выглядят захламленными и неопрятными.

"Моя жена не водит машину, поэтому в среду я отвез ее за покупками в Сент-Остелл. Это дало мне час, чтобы отправиться на пляж и заняться творчеством. Выбор пляжа зависит от прилива и погоды. В тот день было немного ветрено, поэтому я выбрал берег Porthpean. Первая часть конструкции, ворота Moongate, была собрана очень легко, за 30 минут, и я продолжал добавлять, пока не пришло время уходить. Созданные мною вещи очень неустойчивы и могут нанести немалый ущерб, если упадут на кого-нибудь. Я не люблю, когда такие вещи оставляют на пляжах", — рассказал Мэддокс.

Перед уходом мужчина всегда разбирает свои работы Фото: Facebook

Мужчина отметил, что в действительности, искусство, которое он создает, — это только фотография. Поэтому сделав пару снимков он разобрал свою скульптуру.

"Затем я вернулся, чтобы забрать жену", — добавил он.

Комментарии на странице Rocks Up в Facebook, где представлена скульптура, включали такие слова, как "впечатляюще", "потрясающе" и "эпично". Мэддокс назвал скульптуру в честь своей племянницы Лианны.

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