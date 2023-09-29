Вернулся, а она с другим: мужчина бросил девушку во время их второго свидания

Парень отлучился в уборную, а по возвращении заметил, что его спутница сидит за столиком с другим мужчиной и больше не реагирует на его присутствие.

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Мужчина, который решил не называть своего имени, рассказал, что бросил свою спутницу на втором свидании, когда увидел, что она не уважает его. Люди узнавшие об этой истории в соцсетях, говорят, что ему удалось "уклониться от пули" в отношениях с ней. Об этом пишет The Mirror.

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На первом свидании или при знакомстве может быть неловко или человек покажется вам не привлекательным, но один мужчина поделился другим необычным случаем на форуме Riddit. Парень рассказал, что бросил свою спутницу после того, как увидел, что она неуважительно отнеслась к нему в баре, пока он отлучился в туалет. Он признался, что просто пошел домой и оставил ее там одну.

Пара была на их втором свидание, и казалось, что все идет хорошо, но позже мужчина был шокирован поступком девушки. Они пошли в местный бар и все было нормально, пока парень не отлучился в туалет. Вернувшись он обнаружил, что его спутницы за столиком уже нет. Вместо ожидания своего спутника, она села за другой столик и болтала с кем-то, оставив своего спутника в одиночестве на 10 минут. Разозлившись на ее сомнительный этикет, он вышел из бара и оставил ее с другим мужчиной.

"Мы пошли в местный бар, целовались, обнимались, танцевали, держались за руки. В следующее мгновение я встаю, чтобы пойти в туалет, а когда возвращаюсь, она сидит за другим столиком с парнем и разговаривает с ним. Мы смотрим друг другу в глаза, она не подает сигнала, чтобы сказать мне, что ей нужно пять минут, и не машет мне рукой. Я ждал, как мне показалось, минут 10, сидя в одиночестве за столом. Наконец я решил встать и уйти", — пояснил он.

Иллюстативное фото Фото: Pexels

На следующий день мужчина написал сообщение своей спутнице, чтобы сказать, что его беспокоит, что она начала общаться с другими парнями, пока они были на свидании, но ответа не последовало.

Пользователи форум поддержали поступок мужчины.

"То, что она сделала, было грубо. Она увидела вас, решила проигнорировать и оставить вас одного на 10 минут, пока она разговаривала с другим мужчиной. Не в вашей власти было подойти и представиться тому, с кем она решила пообщаться. Вы уклонились от пули", — написал один из них.

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