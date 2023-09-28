"Все так делают": австралийку осудили за "грубый" поступок в супермаркете (фото)

Женщина брала участие в кулинарном шоу и бегала по магазину в поисках нужных ей ингредиентов. В спешке она уронила овощи на пол, а затем положила их на полку к остальным. Этот поступок вызвал целую волну негодования в соцсетях.

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В Австралии участница реалити-шоу подверглась нападкам в интернете за свой "грубый" поступок в супермаркете, в котором она не видит ничего страшного. Об этом пишет News7.

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Практически каждый человек на планете имеет какую-либо неприятную привычку. Это может быть что угодно и это нормально пока эти действия не затрагивают других людей.

Недавно одна женщина вызвала переполох в соцсетях, совершив в супермаркете поступок, который люди сочли "отвратительным". Он был заснят на камеру и показан телезрителям. Видео быстро стало вирусным, а люди посмотревшие его разделились на 2 лагера: одни осуждали покупательницу, другие признавались, что тоже так делали.

Инцидент произошел с участницей австралийского кулинарного шоу "Правила моей кухни" Патрицией. В эпизоде, о котором идет речь, женщина бегала по магазину в Квинсленде в поисках ингредиентов, необходимых ей и ее подруге по команде для приготовления литовских блюд.

Набирая продукты для холодного свекольного супа, Патриция взяла с витрины в овощном отделе четыре пучка лука-шалот. Однако в спешке она уронила еще один пучок на пол супермаркета. Она быстро нагнулась и подняла их, а затем положила обратно на полку.

Женщина уронила лук на пол, а затем положила его на полку к остальным Фото: Channel 7

Зрители шоу были возмущены идеей покупки овощей, которые лежали на полу, что вызвало дискуссию в интернете.

"Это просто отвратительно. Я знаю, что мы должны мыть продукты, когда приносим их домой из супермаркета, но никто этого не делает. Поэтому класть фрукты или овощи побывавшие на полу обратно — это просто хамство по отношению к другим покупателям", — написал один из зрителей.

Однако нашлись и те кто встал на сторону женщины. Они признались, что для них это абсолютно нормальный поступок.

"Все так делают. Я просто кладу товар обратно. Если я испорчу его, то покажу продавцу и скажу, что я его уронил. А потом иду дальше за покупками", — написал еще один зритель.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.