"Усі так роблять": австралійку засудили за "грубий" вчинок у супермаркеті (фото)

Жінка брала участь у кулінарному шоу та бігала по магазину в пошуках потрібних їй інгредієнтів. У поспіху вона впустила овочі на підлогу, а потім поклала їх на полицю до решти. Цей вчинок викликав цілу хвилю обурення в соцмережах.

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В Австралії учасниця реаліті-шоу піддалася нападкам в інтернеті за свій "грубий" вчинок у супермаркеті, у якому вона не бачить нічого страшного. Про це пише News7.

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Практично кожна людина на планеті має якусь неприємну звичку. Це може бути що завгодно, і це нормально, поки ці дії не зачіпають інших людей.

Нещодавно одна жінка викликала переполох у соцмережах, здійснивши в супермаркеті вчинок, який люди визнали "огидним". Він був знятий на камеру та показаний телеглядачам. Відео швидко стало вірусним, а люди, які подивилися його, розділилися на 2 табори: одні засуджували покупницю, інші зізнавалися, що теж так робили.

Інцидент стався з учасницею австралійського кулінарного шоу "Правила моєї кухні" Патрицією. В епізоді, про який ідеться, жінка бігала по магазину у Квінсленді в пошуках інгредієнтів, необхідних їй і її подрузі з команди для приготування литовських страв.

Набираючи продукти для холодного бурякового супу, Патриція взяла з вітрини в овочевому відділі чотири пучки цибулі шалот. Однак у поспіху вона впустила ще один пучок на підлогу супермаркету. Вона швидко нагнулася та підняла їх, а потім поклала назад на полицю.

Жінка впустила цибулю на підлогу, а потім поклала її на полицю до решти Фото: Channel 7

Глядачі шоу були обурені ідеєю купівлі овочів, які лежали на підлозі, що викликало дискусію в інтернеті.

"Це просто огидно. Я знаю, що ми повинні мити продукти, коли приносимо їх додому з супермаркету, але ніхто цього не робить. Тому класти фрукти або овочі, які побували на підлозі, назад — це просто хамство стосовно інших покупців", — написав один із глядачів.

Однак знайшлися й ті, хто став на бік жінки. Вони зізналися, що для них це абсолютно нормальний вчинок.

"Усі так роблять. Я просто кладу товар назад. Якщо я зіпсую його, то покажу продавцю та скажу, що я його впустив. А потім іду далі за покупками", — написав ще один глядач.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж його приготували кухарі відомого ресторану на Середземному морі.