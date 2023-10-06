Необычный конкурс: видеозапись с пришельцем может принести людям 1 млн долларов (фото)

Видеозвонки и камеры домашнего видеонаблюдения приобрели огромную популярность в последнее десятилетие. Теперь пользователи компании Ring имеют возможность выиграть 1 млн долларов.

Компания Ring, специализирующаяся на видеодомофонах и принадлежащая Amazon, объявила о проведении необычного конкурса на территории США. Об этом пишет Newsweek.

Видеозвонки и камеры домашнего видеонаблюдения приобрели огромную популярность в последнее десятилетие, помогая людям защищать свои дома и запечатлевать неожиданные, а иногда и забавные моменты жизни.

В конкурсе "Поиск инопланетян за миллион долларов" могут участвовать люди в возрасте 18 лет и старше, проживающий в 50 штатах США и которые сумеют с помощью своего устройства Ring запечатлеть на видео реальную инопланетную форму жизни без изменений. Тот, кому удастся запечатлеть реальные свидетельства существования внеземной жизни, может получить шанс выиграть 1 000 000 долларов.

Конкурс Ring проводится после разоблачений, связанных с работой правительства США Фото: Ring

Конкурс Ring проводится после разоблачений, связанных с работой правительства США с неопознанными воздушными явлениями, известными как НЛО. Дэвид Груш, ветеран ВВС США и бывший сотрудник Национального разведывательного управления, во время дачи показаний в Комитете по надзору Палаты представителей под присягой сделал сенсационное заявления. Он рассказал, что в Америке на протяжении десятилетий действует сверхсекретная программа по иучению НЛО, и утверждает, что "Ватикан был вовлечен" в первое в истории крушение инопланетного корабля.

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