Могут украсть: в Лейпциге демонтировали бронзового медведя начала XX века (фото)

Скульптуры художника Альфреда Галла, которые стоят тысячи евро, похищают в парке Клары Цеткин, несмотря на то, что воры не смогут их продать.

В Лейпциге демонтировали бронзовую скульптуру медведя начала XX века из-за угрозы кражи. Об этом сообщило издание Bild.

Стоял монумент в парке Клары Цеткин. После того как летом бронзового пеликана и скульптуру лебедя (весом по 60 килограммов каждая) неизвестные просто распилили, коммунальщики решили перестраховаться. "Медведя на мяче" город демонтировал, "чтобы защитить от краж и вандализма".

С помощью крана специалисты подняли произведение искусства. Сейчас бронзового медведя очищают и реставрируют, а потом у него будет новый дом в зоопарке.

Эксперты решили "слепок фигуры, из которого можно изготовить дубликат". Копию могут разместить на исходном месте на полпути между трибуной и стеклянным домиком.

Скульптуры животных принадлежат Музею изобразительных искусств (MdBK). Летом руководитель Штефан Веппельманн выражал надежду, что украденные займы примерно 100-летней давности вернут.

"Их все равно нельзя продать", — сказал он.

Фото: Bild

Власти города все же решили лучше перестраховаться и вернуть оригинального медведя. Стоимость без дубликата — 14 000 евро.

Материальная стоимость "Лебедя" и "Пеликана", которого украли ранее, составляла всего около 1000 евро каждый. Реальная цена могла быть еще выше. Скульптуры художника Альфреда Галла (1869-1921) известны в мире. Художник сотрудничал и дружил со звездными художниками своего времени, такими как Макс Либерман (1847-1935) и художник-иллюстратор Генрих Цилле (1858-1929).

Напомним, 6 октября в Германии дети с игрушечными пистолетами пытались ограбить магазин. Два мальчика решили ограбить привокзальный киоск в своем городе. Они надели маски, взяли ножи и игрушечные пистолеты, но сотрудники полиции сумели помешать их планам.