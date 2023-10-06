Налетела полиция: в Германии дети с игрушечными пистолетами пытались ограбить магазин

Два мальчика решили ограбить привокзальный киоск в своем городе. Они надели маски, взяли ножи и игрушечные пистолеты, но сотрудники полиции сумели помешать их планам.

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На севере Германии дети с игрушечными пистолетами пытались ограбить магазин. Об этом пишет издание BILD.

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В городе Нойбранденбург два мальчика, возрастом 10 и 14 лет, надели маски, взяли ножи и игрушечные пистолеты, решив отправиться на ограбление привокзального киоска. Прохожие, обнаружив малолетних злоумышленников и немедленно вызвали полицию.

По прибытии стражей порядка с сиренами и реальным оружием, подростки мгновенно сдались. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование.

Дети хотели ограбить привокзальный киоск Фото: Bild

Издание отмечает, что похожий случай произошел несколько дней назад в городке Глаухау в Саксонии (Великобритания) провели полицейскую операцию с оцеплением вокзала и администрации. Оказалось, что виной всему 12-летний мальчик, который гулял по улице с игрушечным пистолетом и шарфом, натянутым на лицо.

В июле в баварском Грюнвальде два мальчика 13 лет из Сирии и Афганистана ограбили киоск в парке при помощи игрушечного пистолета и ножа, угрожая 75-летней продавщице.

В Германии дети до 14 лет не несут уголовной ответственности.

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