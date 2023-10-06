Налетіла поліція: у Німеччині діти з іграшковими пістолетами намагалися пограбувати магазин

Два хлопчики вирішили пограбувати привокзальний кіоск у своєму місті. Вони одягли маски, взяли ножі та іграшкові пістолети, але співробітники поліції зуміли перешкодити їхнім планам.

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На півночі Німеччини діти з іграшковими пістолетами намагалися пограбувати магазин. Про це пише видання BILD.

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У місті Нойбранденбург двоє хлопчиків, віком 10 і 14 років, одягли маски, взяли ножі та іграшкові пістолети, вирішивши вирушити на пограбування привокзального кіоску. Перехожі, виявивши малолітніх зловмисників, негайно викликали поліцію.

Після прибуття правоохоронців із сиренами та реальною зброєю, підлітки миттєво здалися. Наразі співробітники поліції проводять розслідування.

Діти хотіли пограбувати привокзальний кіоск Фото: Bild

Видання зазначає, що схожий випадок стався кілька днів тому в містечку Глаухау в Саксонії (Велика Британія) провели поліцейську операцію з оточенням вокзалу та адміністрації. Виявилося, що виною всьому 12-річний хлопчик, який гуляв вулицею з іграшковим пістолетом і шарфом, натягнутим на обличчя.

У липні в баварському Грюнвальді двоє хлопчиків 13 років із Сирії та Афганістану пограбували кіоск у парку за допомогою іграшкового пістолета і ножа, погрожуючи 75-річній продавчині.

У Німеччині діти до 14 років не несуть кримінальної відповідальності.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.