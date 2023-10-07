Женщина умерла после того, как съела шоколад от гадалки, которая предсказала ее смерть, — СМИ (фото, видео)

Женщина почувствовала сильную боль в желудке, рвоту, носовое кровотечение и чрезмерное слюноотделение, когда съедала сладости, которые якобы дала ей гадалка. Результаты вскрытия показали, что она умерла в результате отравления.

В Бразилии 27-летняя женщина умерла после того, как получила шоколад от цыганки-ворожки, которая предсказала ее смерть. Об этом сообщило издание odditycentral.

Фернанда Силва Валос да Круз Пинто заболела 3 августа. Она почувствовала сильную боль в желудке, рвоту, носовое кровотечение и чрезмерное слюноотделение. Ее срочно доставили в больницу Santa Casa de Misericórdia, но в медицинском учреждении врачи ничего не смогли сделать. Утром следующего дня она умерла.

Согласно первоначальной информации, предоставленной ее семьей, Фернанда сказала им, что получила шоколадную конфету от якобы цыганской гадалки в центре города Масейо, которая также предсказала, что она очень скоро умрет. В тот же день она съела конфету, затем заболела и начались симптомы отравления.

Фернанда Силва Валос да Круз Пинто Фото: Facebook

Семья Фернанды сообщила врачам, что она также страдала от язвы желудка и гастрита, симптомы которых могут быть похожи на симптомы пищевого отравления, ее смерть была обозначена как "пока не выяснена". Однако после того, как результаты вскрытия показали, что 27-летняя женщина умерла в результате отравления.

Расследование полицейских

Правоохранители начали расследование. Шансы найти какие-либо новые доказательства очень мизерные из-за длительного промежутка времени, который прошел после гибели женщины. Правоохранители оценили помощь семьи, ведь близкие не похоронили ее два месяца назад, сразу после ее смерти, без запроса на токсикологические тесты. Если бы этого не было, расследование не начинали бы.

Что касается предполагаемой гадалки, которая дала жертве шоколадную конфету и предсказала ей неизбежную смерть, на данный момент это остается лишь теорией, и источники в полиции признали, что идентифицировать виновника, если он вообще есть, будет трудно так долго после смерти женщины. Системы видеонаблюдения в районе, где они якобы встретились, больше не имеют записи двухмесячной давности, и найти очевидцев будет трудно. Кроме того, после широкого освещения этого дела в СМИ вероятная виновница, возможно, просто скрывается.

Напомним, 3 октября стало известно, что звезда сериала Wild 'N Out Джеки О умерла от осложнений после пластической операции. По информации журналистов, после операции у нее началась головная боль, медсестра посоветовала ей отменить один из препаратов.