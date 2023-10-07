Девушка уличила в измене парня и лучшую подругу благодаря "просмотру улиц" в Google (фото)

Девушка просматривала видео и увидела своего парня на мотоцикле с другой.

В Великобритании девушка уличила в измене своего возлюбленного и лучшую подругу. Она "запеленговала" их благодаря Google Street View. Об этом пишет издание Daily Star.

Произошло это ненароком. Девушка просматривала камеры наблюдения возле своего дома в прямом эфире и заметила авто, которое проехало мимо. Девушка из любопытства решила за ним понаблюдать онлайн.

Пока она это делала, на одной из улиц она будто заметила своего парня на мотоцикле с другой женщиной и начала следить уже за ними.

Парень с девушкой припарковались, погуляли по улицам и сели на скамейку. Там он положил свою голову незнакомке на колени и они долго разговаривали.

"Незнакомкой" оказалась лучшая подруга героини истории.

"Это был мой парень и моя лучшая подруга. Я опустошена", — прокомментировала свою историю девушка.

Напомним, что близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и разоблачили собственную мать в измене.

Ранее сообщалось, что девушка и ее брат ради развлечения сделали ДНК-тест и узнали, что мать изменяла их отцу. Выяснилось, что ее биологическим отцом является давний друг семьи.