Женщина приклеила письмо с разводом к чемодану мужа и испортила ему отдых с любовницей

Мужчина использовал "рабочие поездки" как повод, чтобы переспать со своей также замужней коллегой, которая живет в другой стране.

Женщина благодаря приклеенному листу испортила недешевый отдых своему мужу и его любовнице. В сервисе Reddit она сообщила подробности.

Однажды жена получила от него скриншот экрана покупок на Amazon для их детей, а внизу фотографии была доставка другому. Обеспокоенная жена проверила его историю поиска и электронную почту.

Оказалось, что ее муж организовывал романтические встречи с любовницей. Пара отдыхала в спа-курорте, где оплачиваются номера именно на двоих. Он прислал ей коробку с подарками на Рождество, приобрел сексуальное белье, отправил средства и даже начал планировать январскую поездку в Лас-Вегас.

"Я была в ярости, когда узнала обо всем этом, но сумела сохранить стойкость", — поделились автор сообщения.

Женщина потратила месяц на сбор электронных писем, выписок с кредитных карт, бронирования и подтверждения. Она написала ему письмо на 10 страниц, положила его в конверт и приклеила скотчем к подкладке его чемодана. Таким образом она сообщила ему, что расстается с ним. Пакет он получил после регистрации в гостиничном номере.

"Я написала специальный раздел только для нее. Я хотела убедиться, что она это увидит, поэтому также отправила ей письмо по электронной почте", — пояснила женщина.

Пользователи Reddit высказали свои мысли и поздравили ее с тем, что она так долго сохраняла спокойствие. Все же они высказали мнение о том, что лучше было бы появиться с документами по разводу в самом гостиничном номере.

"Это смелая стратегия", "Почему, ты просто не купила билет на самолет и не появилась в гостиничном номере с документами о разводе в руках? Могла бы по крайней мере взять себе спа-день после этого", "Я не думаю, что смогла бы удержаться, чтобы спланировать и дождаться идеального момента. Ты замечательная сильная женщина и мать, и какое вдохновение для всех здесь", — высказались фолловеры.

Напомним, в октябре стало известно, мужчина после посиделок и философских размышлений с другом поселился жить на улице. С 2008 года выпускник экономического факультета не использовал никаких средств для жизни.