15 лет без денег: мужчина после застолья с другом поселился на улице (видео)

С 2008 года выпускник экономического факультета не использовал никаких средств для жизни. Философские размышления подтолкнули его к радикальному решению.

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Марк Бойл, изучавший в колледже бизнес и экономику, решил в 2008 году отказаться от денег, чтобы принять "естественную" жизнь. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Все изменилось одной ночью 2007 года, когда во время дружеских размышлений с другом, он сидел в плавучем доме. Они обсуждали мировые проблемы и то, как лучше всего их решить, чтобы действительно изменить ситуацию для себя и мира. Тогда он понял, что корень большинства проблем — деньги.

Марк продал свой плавучий дом и начал готовиться к новой жизни. Он опубликовал объявление на Freecycle с просьбой о палатке и других вещах, которые помогут ему жить на улице.

"Первые несколько месяцев было трудно, просто найти свой путь", — признался Марк.

Со временем все стало проще. Образ жизни Бойла без денег оказался вирусной темой для новостей. Он выпустил книгу, в которой рассказывал подробности касаемо своих трудностей. Читатели сумели ознакомиться с информацией, которая касалась его перехода из привычной жизни, а также поиском практических решений. Бойл поделился и философией того, что подтолкнуло его к таким кардинальным изменениям в своей жизни.

"Я убедился, что настоящей безопасностью является дружба, а не деньги. Большинство западной бедности является психологической. Настоящая независимость — это взаимозависимость", — рассказал мужчина.

В 2017 году Марк решил вывести свой минималистичный образ жизни на другой уровень, "бросив индустриализацию". Он избегал большинства технологий, которыми мы пользуемся ежедневно — от электричества и водопровода до радио и Интернета. Люди назвали его решение простым, но он так не считает. Мужчина назвал современную жизнь проще из-за того, насколько технологии на самом деле помогают нам ежедневно.

"Этот образ жизни, который я сейчас принял, часто называют "простой жизнью", но это совершенно обманчиво", — пояснил Марк.

Бойл уточняет, что жить так, как делает это он, нелегко. По его словам, он знает, что для всех будет невозможно последовать его примеру. Однако он надеется, что его пример хотя бы вдохновит людей быть менее зависимыми от денег и индустриализации.

Напомним, в октябре невнимательный пассажир оставил на вокзале кошелек с валютой на сумму почти 295 тысяч в гривневом эквиваленте. Впоследствии ему их вернули.