Меньше раздражает: владельцы кошек предпочитают общество животного, чем своего партнера

Благотворительная организация по защите животных провела исследование, которое показало, что многие люди ищут в домашнем животном те же черты, что и в любимом человеке.

Большинство владельцев кошек в Великобритании предпочитают провести время с домашним животным чем со своей второй половинкой. Об этом пишет Daily Express.

Исследование, проведенное среди 1000 взрослых людей, имеющих кошку, показало, что 53% опрошенных предпочитают проводить время с пушистым животным, чем с их партнером. Дремота, совместные объятия и просмотр телевизора — вот те ситуации, в которых хозяева предпочитают проводить время со своим питомцем, а не с любимым человеком. Еще 31% опрошенных заявили, что предпочли бы разделить одеяло со своей кошкой, а 47% опрошенных также отметили, что домашний питомец их меньше раздражает.

Исследование было проведено во время 140-летия британской благотворительной организации по защите животных Battersea. В честь этого знаменательного события центр совместно с платформой знакомств "Thursday" организовал мероприятие, на котором потребители смогут познакомиться со своим потенциальным пушистым другом и узнать больше о процессе передачи животных новым хозяевам.

"Каждая кошка уникальна, имеет свой характер и уникальные причуды, которые делают ее очень любимым членом семьи, что подтверждается результатами нового исследования, подчеркивающего, что люди испытывают огромную любовь к своим животным", — сказала Рейчел Сондерс, менеджер Battersea по возвращению и благополучию животных.

Многие люди ищут в домашнем животном те же черты, что и в партнере Фото: Battersea Dogs and Cats

Также выяснилось, что три четверти владельцев разговаривают со своей кошкой более одного раза в день, причем 23% доверяют своему питомцу информацию, которой они никогда бы не поделились ни с кем другим.

Более половины владельцев (51%) считают, что их собственный характер соответствует характеру кошки, которая у них живет, причем самыми желанными чертами являются привязанность, характер и дружелюбие. А 31% заявили, что ищут в домашнем животном те же черты, что и в партнере.

Главными причинами, по которым владельцы кошек рекомендуют завести домашнее животное, являются дружеское общение, улучшение психического здоровья и безвозмездная любовь.

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