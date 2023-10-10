Потратила €40 000: самая татуированная женщина Великобритании показала фото "до" (фото)

По словам 36-летней девушки, ее даже принимали за представителя криминальной группировки, а иногда из-за внешнего вида она не проходит фейсконтроль в пабах.

Одна из самых татуированных женщин в мире ошеломила поклонников снимками, сделанным до радикальной трансформации внешности. Пост опубликован в Instagram becky_holt_bolt.

Бекки Холт из Пойнтона (графство Чешир) потратила 35 тыс. фунтов стерлингов (40 тыс. евро) на татуировки, которыми покрыто 95% ее кожи, в том числе лицо, подмышки и прочие интимности.

По словам 36-летней девушки, ее даже принимали за представителя криминальной группировки, а ее мать рассказала, что иногда из-за внешнего вида дочь не пускают в пабы.

Одна из самых татуированных женщин в мире Одна из самых татуированных женщин в мире Одна из самых татуированных женщин в мире

Теперь Бекки удивила свои 150 тыс. подписчиков в Instagram, выложив фото, сделанные еще до того, как радикально изменила внешний облик.

Одна из самых татуированных женщин в мире Одна из самых татуированных женщин в мире

На фото "до" у девушки практически не было татуировок, за исключением рисунка на руке.

Фото до татуировок по всему телу

На опубликованных снимках девушка с длинными темными волосами в черном платье без бретелек — а на руке только только несколько тату.

Одна из самых татуированных женщин в мире Одна из самых татуированных женщин в мире

Поклонники не могли поверить, что на старых снимках нынешняя модель.

Одна из самых татуированных женщин в мире Одна из самых татуированных женщин в мире

Кто-то высказался о том, что в нынешнем облике девушка выглядит "намного здоровее".

Комментарий в Instagram

"Ходячее произведение искусства!" — написал пользователь.

Но другие посчитали старые снимки более предпочтительными.

"Ты выглядела прекрасно, зачем было полностью покрывать себя чернилами", — написал пользователь.

"Твое тело, твоя жизнь — это твой выбор. Но если публикуешь, значит, что интересуешься мнением других", — прокомментировал еще один.

Напомним, что женщина расплакалась, когда увидела свою новую татуировку: тату было не на нужном месте.

Также сообщалось, что немку, которая стала жертвой боевиков в Израиле, опознали по татуировке и дредам.