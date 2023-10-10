Реликвия в заброшенном доме: в сети появилась группа "наблюдения за стулом" (видео)

Разрушенное здание без крыши стало настоящей достопримечательностью среди туристов и местных жителей. За судьбой одинокого стула на верхнем этаже дома наблюдают тысячи людей со всего мира.

В одном из городов штата Нью-Джерси (США) сформировалась небольшая, но преданная группа фанатов маловероятной местной достопримечательности. Им стал стул, свисающий с верхнего этажа заброшенного дома. Об этом сообщает Fox News.

Туристы и жители города невероятно заинтересованы судьбою стула на крыше почти разрушенного здания.

В штате Нью-Джерси нет недостатка в странных явлениях, но, возможно, настало время добавить к этому списку еще одно. Явно заброшенный дом с отсутствующей крышей стоит на виду у всех на шоссе 47 в городке Деннис. Возможно, это звучит не слишком необычно, но присмотритесь. Среди всей мебели вы обнаружите стул, свисающий с верхнего этажа и держащийся за него изо всех сил.

В группе ежедневно сообщают о мельчайших перемещениях шатко висящего предмета мебели Фото: FOX News

Именно он покорил тысячи людей и даже стал причиной создания группы в Facebook под названием "Наблюдение за стулом". Она насчитывает около 8000 человек и ежедневно сообщает о мельчайших перемещениях шатко висящего предмета мебели.

"Когда-нибудь дом будет снесен, а пока мы все должны проезжать мимо и смотреть на кресло во всем его завораживающем великолепии. Почему оно все еще здесь? Как долго оно может простоять? Успеет ли оно упасть до того, как рухнет весь дом? Прибито ли оно к полу? То, что мы все хотим знать и не хотим знать одновременно, потому что это испортит все веселье. Смотрите на стул вместе с нами", — написали в группе.

Ранее Фокус сообщал, что "фальшивый" замок в глуши стал новой достопримечательностью Британии. Несмотря на обманчивый вид древней крепости, это скрытое от посторонних глаз здание на самом деле представляет собой нечто иное и может быть связано с основанием колоний, которые впоследствии образовали Соединенные Штаты Америки.

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.