Не самая очевидная покупка: ставшие миллионерами супруги рассказали о первой трате денег (фото)

Многие люди мечтают о первой покупке, если бы выиграли в лотерею 1 миллион, но для одной пары эта сказка стала явью. Крейг и Карен Митчелл начали тратить деньги исполнив свою давнюю мечту.

Супружеская пара из Великобритании, выигравшая в лотерею джекпот в размере 1 млн фунтов стерлингов, рассказала о необычной первой покупке в качестве миллионеров. Об этом пишет Daily Star.

Крейг и Карен Митчелл, которым по 53 года, отдыхали с друзьями, когда мужчина заметил на своем мобильном телефоне сообщение от Национальной лотереи. Карен подумала, что это может быть просто уведомление, но посоветовала мужу позвонить представителям лотереи и все проверить.

Они собирались отправиться на экскурсию, но после того, как узнали, что выиграли в EuroMillions UK Millionaire Maker, изменили свои планы. Вскоре счастливые муж и жена оказались в баре с друзьями, где пили "праздничные коктейли". Все это звучит вполне логично, но первой покупкой, которую они сделали в качестве миллионеров, было нечто не столь предсказуемое.

Крейг и Карен Митчелл отдыхали с друзьями, когда узнали о своей победе Фото: Daily Star

Влюбленная в пуховые одеяла, под которыми они спали во время отпуска, Карен объяснила, что после выигрыша они отправились именно за этим набором.

"Пуховые одеяла в доме отдыха были просто потрясающими, гораздо лучше, чем наши домашние. Поэтому, как только я узнала, что мы выиграли, я связалась с владельцами, чтобы узнать, где они их покупают. Возможно, это не самая очевидная первая покупка для лотерейного миллионера, но идеальное одеяло — это та роскошь, которую я хотела", — рассказала британка.

Первой покупкой стали пуховые одеяла Фото: Daily Star

С этой необычной первой покупкой они перешли к более традиционным способам использования своих денег.

"В первую очередь мы поможем нашим мальчикам и близким членам семьи. Осознание того, что самые близкие нам люди также получат выгоду от выигрыша, — это просто глазурь на торте всего этого удивительного приключения. Мы уже выплатили ипотечный кредит и не теряем времени на замену арендованного автомобиля — я уже нашла себе Mercedes EQC, а Крейг не торопится и составляет список автомобилей мечты. Я думаю, что сейчас он застрял между Audi GT и BMW M3 — неплохая дилемма!" — пояснила Карен.

Супруги планируют остаться на работе, несмотря на обретенное богатство.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.