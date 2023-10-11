"Она была неутомимой": 104-летняя женщина из Чикаго умерла после прыжка с парашютом

104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер совершила легендарный прыжок с парашютом с высоты 4114 метров.

Скончалась Дороти Хоффнер, которой было 104 года. Женщина стала известной после своего недавнего прыжка с парашютом. Ее полет мог бы быть записан в Книгу рекордов Гиннеса как самого возрастного парашютиста. Об этом сообщает издание Associated Press.

Хороший друг Хоффнер, Джо Конант, утверждает, что она была обнаружена мертвой утром в понедельник сотрудниками дома престарелых. Конант также уточнил, что Хоффнер, видимо, ушла из жизни во сне в ночь с субботы на воскресенье.

Конант познакомился с Хоффнер несколько лет назад, когда он работал смотрителем в центре для пожилых людей. Она просила называть себя бабушкой, и он с уважением следовал ее просьбе.

"Она была неутомимой. Она не была человеком, который дремал днем или не появлялся на какие-либо мероприятия, ужин или что-то другое. Она всегда была рядом, полностью присутствовала", — сказал он.

Конант рассказал, что он работает над документами, чтобы Книга рекордов Гиннеса засвидетельствовала Хоффнера посмертно как старейшую парашютистку в мире, но он ожидает, что это займет некоторое время.

Он добавил, что Хоффнер не прыгнула с парашютом, чтобы побить рекорд, а просто она так наслаждалась своим первым прыжком, что захотела сделать это снова.

"Она не собиралась побить рекорд. И у нее не было никакого интереса к публичности или чего-то другого. Она делала это не по какой-то другой причине, а просто хотела прыгнуть с парашютом", — сказал он.

Что известно про Дороти Хоффнер

Дороти Хоффнер, 104-летняя жительница Чикаго, совершила легендарный прыжок с парашютом с высоты 4114 метров и теперь имеет шансы побить рекорд как самая возрастная парашютистка в мире.

Еще когда ей было 100 лет, она совершила свой первый прыжок с парашютом.

Заметим, что рекорд в категории самой возрастной парашютистки по версии Книги рекордов Гиннесса был установлен в мае прошлого года Линне Ингегард Ларссон из Швеции, которой на тот момент было 103 года.

После своего первого прыжка с парашютом Хоффнер сказала, что ее пришлось вытолкнуть из самолета. Но на этот раз она настояла на том, чтобы прыгнуть сама.

По словам инструктора по парашютизму, Дороти Хоффнер проявила абсолютную спокойствие и уверенность, когда дверь самолета открывалась. Подойдя к краю, она смело выбросилась из самолета и, спустя семь минут, успешно приземлилась на землю.

После прыжка она сказала, что, возможно, в следующий раз улетит на воздушном шаре. Хоффнер добавила, что "возраст — это только цифра".

Skydive Chicago работает над тем, чтобы Книга рекордов Гиннеса засвидетельствовала скачок Хоффнера как новый рекорд.

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