Виноваты колдуны: во время футбольного матча молния убила только игроков одной команды

"Чудовищный" удар молнии убил всю футбольную команду, а их соперники остались невредимы. Это не первый случай, когда стихия вмешивается в спортивные мероприятия.

Трагедия, вошедшая в историю, произошла в октябре 1998 года в Центральной Африке. Тогда во время футбольного матча 11 игроков одной команды внезапно погибли в середине игры от удара молнии, попавшей в поле. Об этом пишет The Mirror.

Прошло 25 лет с тех пор, как в Демократической Республике Конго (Центральная Африка) во время футбольного матча в результате удара молнии погибло 11 людей.

В октябре 1998 года команда Bena Tshadi играла вничью 1:1 с командой Basanga в провинции Касаи, когда ударила молния. По местным сообщениям, от прямого попадания погибли 11 человек из одной команды. Еще 30 человек, присутствовавших на игре, получили ожоги.

"Молния убила одним ударом 11 молодых игроков в возрасте от 20 до 35 лет во время футбольного матча. Спортсмены из Basanga, как ни странно, вышли из катастрофы невредимыми", — сообщала тогда местная газета.

В то время как спортсмены из команды Bena Tshadi, к сожалению, погибли, игроки команды-соперницы Basanga, "по странному стечению обстоятельств, вышли из этой катастрофы невредимыми". Это вызвало обвинения в колдовстве, поскольку многие команды в Центральной и Западной Африке очень суеверны и пользуются услугами знахарей.

"Точная природа происхождения молнии расколола население этого региона, известного своим использованием фетишей в футболе", — добавили авторы местной газеты.

Иллюстративное фото Фото: rauschenberger/Pixaby

Издание отмечает, что сообщения об этом инциденте так и не были официально подтверждены, поскольку большая часть территории была охвачена гражданской войной.

Однако это не единственный случай, когда молния поразила людей во время футбольного матча. В историю вошло множество ужасных и душераздирающих подобных ситуаций. Только в этом месяце два человека, в том числе 13-летний мальчик, получили прямой удар молнии во время футбольного матча. Подросток получил удар в грудь во время игры на окружном турнире в школе The Sele School в Хартфорде (Великобритания). Через два дня после инцидента состояние ребенка было охарактеризовано как "тяжелое, но стабильное".

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