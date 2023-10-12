Прислала чек: женщина пригласила в гости подругу с мужем и тайно подсчитывала их "долги"

Женщины дружили с 6 лет и часто бывали в гостях друг у друга. Однако последнее подобное путешествие в другую страну к подруге закончилось их ссорой из-за "общих" расходов.

Женщина пригласила подругу детства к себе в гости, а потом взяла с нее деньги за совместный отдых. Она прислала ей счет с подробным описанием всех затрат. Этой историей поделилась сама женщина, которая оказалась "должна" своей подруге на популярном форуме Reddit.

Подруги дружили с шестилетнего возраста, поэтому женщина была сильно удивлена, когда ей был предъявлен подробный список денег, которые ей нужно вернуть.

Когда речь идет о длительном пребывании в гостях у друзей, считается нормой участвовать в любых дополнительных расходах, но обычно хозяева не записывают все общие траты до последней копейки. Однако именно это произошло с одной женщиной, которая приехала в гости в другую страну к своей бывшей лучшей подруге. Именно вторая пригласила женщину с мужем погостить на неделю у нее дома. Она даже предложила устроить возлюбленному подруги вечеринку по случаю его 50-летия, поскольку его день рождение совпал с их поездкой.

Во время своего путешествия они осмотрели несколько достопримечательностей, в том числе остановились в другом городе. По всего этого ей был представлен полный список расходов.

"Вот список. 152,10 долларов за проживание в гостинице в другом городе (это я понимаю). $105,00 за бензин, ведь они возили нас по городу и за город во время нашего пребывания, чтобы показать нам достопримечательности. $90,00 за еду на день рождения мужа. Это я тоже, наверное, понимаю. Однако если вы предлагаете устроить вечеринку для кого-то, то обычно не ожидаете, что ее будут оплачивать другие люди. $136.20 за аренду автомобиля. $21.00 вновь за бензин (наверное, для езды по городу?!). $6.50 за парковка (за то, что мы однажды припарковали машину в городе! Правда???). $27.00 за парковку в аэропорту. Итого: $537,80", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Женщина была просто потрясена случившимся. Она планировала вернуть подруге пару сотен, чтобы оплатить номер в отеле и еду на день рождения, но о таком она не могла подумать.

"Они пригласили нас в гости, а потом, сами в тайне от нас, все это время подсчитывали все, что мы сделали, чтобы разделить расходы. Даже копейки были подсчитаны! Они приезжали и останавливались у нас несколькими годами ранее, и я, конечно же, не выставляла им счет за продукты и бензин, потраченный на их поездку! Когда просишь кого-то пожить у тебя, тогда и платишь за все сам", — добавила она.

Многие пользователи форума смогли понять возмущение женщины.

"Моя реакция была бы просто поиском ответов. Как можно разделить расходы, если об этом не сообщается? Я, наверное, что-то упускаю. Получить неожиданный счет до копейки после международной поездки — это не очень похоже на отдых. Или на дружбу", — написал один из них.

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